Spis treści: Światowy ranking czystości - jak został stworzony? Polska deklasuje konkurencję Gdzie czystość pozostawia wiele do życzenia? Najbrudniejsze miasta światowego rankingu

Światowy ranking czystości - jak został stworzony?

Metodologia badania opierała się na wyborze 100 najchętniej odwiedzanych miast według indeksu Euromonitor International. Z każdego z nich wybrano 10 najpopularniejszych atrakcji i przenalizowano opinie na ich temat. W ten sposób analizie zostało poddanych ponad 70 tys. recenzji w Google, zostawionych przez użytkowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Każda z opinii była analizowana pod kątem słów kluczowych ""clean" (czysty) oraz "dirty" (brudny).

Badanie pozwoliło uzyskać obraz tego, jak turyści postrzegają porządek i stan przestrzeni publicznych w miastach na całym świecie. Dla wielu podróżnych bywa to tak samo ważne, jak oferta kulturalna, zabytki czy życie restauracyjne.

Polska deklasuje konkurencję

Zaskoczenie? Raczej powód do dumy. Zgodnie z raportem Radical Storage to właśnie Polska znalazła się czele rankingu. Miastem uznanym za najczystsze na świecie został Kraków. Aż 98,5 proc. recenzji odnoszących się do porządku opisywało Gród Kraka w pozytywnym kontekście.

Kraków zajął pierwsze miejsce, zyskując tytuł najczystszego miasta na świecie Albin Marciniak East News

Na tym nie koniec wniosków dających powód do radości. Warszawa również została oceniona bardzo wysoko, lądując tuż za podium - na czwartej pozycji. W przypadku stolicy kraju 97,8 proc. opinii na temat czystości było pozytywnych.

Pierwsza dziesiątka najczystszych miast świata prezentuje się następująco:

Kraków (Polska) Szardża (Zjednoczone Emiraty Arabskie) Singapur (Singapur) Warszawa (Polska) Doha (Katar) Rijad (Arabia Saudyjska) Praga (Czechy) Maskat (Oman) Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) Fukuoka (Japonia)

Gdzie czystość pozostawia wiele do życzenia? Najbrudniejsze miasta światowego rankingu

Raport pokazuje też drugi koniec skali. Najgorszy wynik uzyskała stolica Węgier. W Przypadku Budapesztu prawie 38 proc. opinii na temat miejskiego porządku było negatywnych. Turyści skarżyli się na brud, śmieci i zaniedbania w przestrzeni publicznej. Niewiele lepiej zostały ocenione Rzym, Las Vegas, Florencja oraz Paryż.

Na tej podstawie można wysnuć ciekawe wnioski. Popularność danego miejsca wcale nie gwarantuje czystości i komfortu. Trzeba wziąć pod uwagę, że zarówno ogromny ruch turystyczny, jak i specyfika zabudowy wystawiają miejskie systemy na próbę. Podróżnicze "ikony", mimo swojego uroku i spektakularnych zabytków, bywają krytykowane ze względu na zaniedbania.

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

Drezdeńskie strucle: niemieckie ciasto bożonarodzeniowe bogate w tradycję i smak © 2025 Associated Press