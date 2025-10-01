Masz takie owoce z Lidla? Nie spożywaj pod żadnym pozorem. Wydano alert
Sieć sklepów Lidl wydała pilny komunikat, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży jabłek czerwonych Gala Schnico. Decyzję podjęto z uwagi na wykrycie w owocach pozostałości środka stosowanego do ochrony roślin. Wycofanie jabłek z oferty dotyczy wybranych sklepów Lidl w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim.
Jabłka z Lidla wycofane ze sprzedaży
Lidl informuje, że firma Sadco Grupa Sp. z o.o. wycofuje ze sprzedaży "jabłka czerwone Gala Schnico, luz" z numerem partii L 38/01, które były dostępne w sprzedaży w wybranych sklepach sieci Lidl w dniach od 16 do 22 września 2025 r.
Badania wykazały, że w tych owocach znajdują się pozostałości środka przeznaczonego do ochrony roślin. "Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo konsumentów, przedmiotowy produkt został wycofany ze sprzedaży i nie zaleca się jego dalszego spożywania" - wskazuje Lild. Produkt sprzedawany był w wybranych dyskontach Lidla na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach.
Kupiłeś jabłka objęte komunikatem? Możesz je zwrócić
Osoby, które kupiły jabłka opisane w komunikacie, mogą je zwrócić w dowolnym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu. Zwrot towaru dotyczy wyłącznie produktu "jabłka czerwone Gala Schnico, luz" z numerem partii L 38/01 sprzedawane w wybranych sklepach sieci Lidl w dniach od 16 do 22 września 2025 r.
Wszystkie inne jabłka sprzedawane przez Lidl luzem i w opakowaniach, nie są objęte wycofaniem.