Jabłka z Lidla wycofane ze sprzedaży

Lidl informuje, że firma Sadco Grupa Sp. z o.o. wycofuje ze sprzedaży "jabłka czerwone Gala Schnico, luz" z numerem partii L 38/01, które były dostępne w sprzedaży w wybranych sklepach sieci Lidl w dniach od 16 do 22 września 2025 r.

Badania wykazały, że w tych owocach znajdują się pozostałości środka przeznaczonego do ochrony roślin. "Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo konsumentów, przedmiotowy produkt został wycofany ze sprzedaży i nie zaleca się jego dalszego spożywania" - wskazuje Lild. Produkt sprzedawany był w wybranych dyskontach Lidla na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach.

Kupiłeś jabłka objęte komunikatem? Możesz je zwrócić

Osoby, które kupiły jabłka opisane w komunikacie, mogą je zwrócić w dowolnym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu. Zwrot towaru dotyczy wyłącznie produktu "jabłka czerwone Gala Schnico, luz" z numerem partii L 38/01 sprzedawane w wybranych sklepach sieci Lidl w dniach od 16 do 22 września 2025 r.

Wszystkie inne jabłka sprzedawane przez Lidl luzem i w opakowaniach, nie są objęte wycofaniem.

