UOKiK informuje o wadliwych suszarkach bębnowych

UOKiK w najnowszym komunikacie informuje, że przedsiębiorca Gorenje-Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w suszarkach bębnowych marki Gorenje, modele: DHNA93, DHNA93/DE, DHNA93/Pl, DHNE93/DE oraz marki Hisense, modele: DH5S102BB, DH5S102BB/PL, DH5S102BW, DH5S102BW/PL, w wyniku kontaktu z rolką podporową bębna może ulec uszkodzeniu wiązka przewodów sprężarki. Może to prowadzić do przegrzewania się i uszkodzenia urządzenia.

UOKiK zastrzega, że nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Ponadto niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r., poz. 222) - czytamy w komunikacie.

Producenci suszarek bębnowych: Natychmiast zaprzestań użytkowania

Firma Gorenje rozpoczęła już akcję serwisową swoich suszarek bębnowych, która dotyczy urządzeń sprzedawanych w Polsce, Niemczech, Grecji, Rumunii, Bułgarii i Słowenii.

Firma wskazuje, że osoby, które posiadają urządzenia objęte akcją serwisową, powinny natychmiast zaprzestać użytkowania suszarek bębnowych o podanych modelach. Następnie należy skontaktować się z infolinią producenta w celu umówienia bezpłatnej wizyty serwisowej w domu oraz naprawy.

Jeśli posiadasz taki model suszarki bębnowej Gorenje, niewykluczone, że produkt został objęty akcją serwisową INTERIA.PL/materiały prasowe

Okres produkcji suszarek bębnowych objętych akcją serwisową to listopad 2024 - marzec 2025. Firma Gorenje dodaje, że jeśli urządzenie zostało wyprodukowane poza okresem produkcji objętym akcją serwisową, opisany problem nie dotyczy takiego produktu.

Identyczny komunikat pojawił się na stronie marki Hisense. Przedstawiciele również proszą o zaprzestanie korzystania z urządzeń objętych akcją serwisową. W tym przypadku także dotyczy ona urządzeń wyprodukowanych w okresie listopad 2024 - marzec 2025.

Marka Hisense rozpoczęła akcję serwisową niektórych modeli suszarek bębnowych INTERIA.PL/Informacja prasowa

W komunikatach czytamy, że jeśli po otwarciu drzwi do bębna suszarki widnieje zielona kropka, oznacza to, że urządzenie przeszło kontrolę jakości przed sprzedażą i w związku z tym problem nie dotyczy takiego produktu.

