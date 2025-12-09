Uwaga na kubek z kadmem i ołowiem

Sinsay w najnowszym ostrzeżeniu informuje, że z oferty sprzedażowej wycofano kubek o indeksie 578ES-MLC. Produkt był sprzedawany stacjonarnie i online w sklepach marki Sinsay.

"Ze względu na możliwe przekroczenia dopuszczalnego poziomu kadmu i ołowiu, istnieje prawdopodobieństwo, że produkt nie spełnia norm kontaktu z żywnością. Używanie kubka może mieć wpływ na zdrowie konsumentów" - informuje sieć.

Sinsay wycofuje ze sprzedaży produkt w postaci kubka INTERIA.PL/Informacja prasowa

Sinsay apeluje do klientów

Osoby posiadające kubek opisany w komunikacie nie powinny go używać. Wadliwy produkt kupiony w sklepie stacjonarnym można zwrócić w dowolnej placówce Sinsay. Klienci, którzy nie posiadają dowodu zakupu, zostaną poproszeni przez personel o wypełnienie odpowiedniego formularza.

Natomiast kubek kupiony w sklepie online można zwrócić po zalogowaniu się do konta klienta na stronie Sinsay. "Prosimy o wybranie polecenia zwrot lub reklamacja i postępowanie zgodnie z instrukcjami otrzymanymi mailowo - wyjaśnia Sinsay. Konsumentom przysługuje zwrot pełnej ceny zakupu produktu.

