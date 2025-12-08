Uwaga na smoczki z niebezpieczną substancją chemiczną

W komunikacie, który pojawił się na stronie UOKiK-u, czytamy, że przedsiębiorca CURADEN Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w smoczkach marki Curaprox, z partii o numerach: 006, 007, 008, 009, 010, 011, stwierdzono obecność bisfenolu, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Wadliwe smoczki były oferowane w sprzedaży w Polsce od 01.03.2024 r. Producent wstrzymał sprzedaż wadliwego produktu ze skutkiem natychmiastowym i rozpoczął proces wycofywania smoczków z rynku.

Bisfenol to grupa organicznych związków chemicznych, z których najpopularniejszy to Bisfenol A (BPA), wykorzystywany do produkcji m.in. tworzyw sztucznych.

"W UE bisfenol A klasyfikowany jest jako niebezpieczna substancja chemiczna ze względu na jego zdolność powodowania poważnych uszkodzeń oczu, alergicznych reakcji skórnych i podrażnień dróg oddechowych. Ponadto BPA, ze względu na właściwość imitowania ludzkiego hormonu estrogenu, jest substancją zaburzającą funkcjonowanie układu hormonalnego. Może wpływać na funkcje rozrodcze, funkcje poznawcze i metabolizm" - wskazuje Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krakowie.

Szczegóły dotyczące produktów:

Smoczki marki Curaprox z partii o numerach: 006, 007, 008, 009, 010, 011:

Curaprox Baby smoczek solo turkusowy, rozmiar 0, kod EAN: 7612412429992,

Curaprox Baby smoczek solo niebieski, rozmiar 0, kod EAN: 7612412427172,

Curaprox Baby smoczek solo różowy, rozmiar 0, kod EAN: 7612412427202,

Curaprox Baby smoczek solo koralowy, rozmiar 0, kod EAN: 7612412427233,

Curaprox Baby smoczek solo turkusowy, rozmiar 1, kod EAN: 7612412430004,

Curaprox Baby smoczek solo niebieski, rozmiar 1, kod EAN: 7612412427189,

Curaprox Baby smoczek solo różowy, rozmiar 1, kod EAN: 7612412427219,

Curaprox Baby smoczek solo koralowy, rozmiar 1, kod EAN: 7612412427240,

Curaprox Baby smoczek solo turkusowy, rozmiar 2, kod EAN: 7612412430011,

Curaprox Baby smoczek solo niebieski, rozmiar 2, kod EAN: 7612412427196,

Curaprox Baby smoczek solo różowy, rozmiar 2, kod EAN: 7612412427226,

Curaprox Baby smoczek solo koralowy, rozmiar 2, kod EAN: 7612412427257.

Gdzie i jak zwrócić wadliwe smoczki?

UOKiK dodaje, że przedsiębiorca zadeklarował, iż konsumenci otrzymają zwrot kosztów nabycia po okazaniu produktu w miejscu zakupu lub po przedstawieniu dowodu zakupu w przypadku zamówień online.

Interia zwróciła się z pytaniem do firmy Curaden Polska Sp. z o.o., jak szczegółowo wygląda proces zwrotu wadliwych smoczków. Do momentu opublikowania artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

