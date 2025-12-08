Spis treści: Babciny trik na najlepsze śledziki Tradycyjne śledzie w oleju idealne na święta

Babciny trik na najlepsze śledziki

Moczenie śledzi w wodzie gazowanej to patent, który od lat krąży wśród doświadczonych kucharzy i domowych mistrzów świątecznych stołów, choć dziś nie każdy o nim wie. Po co się to robi? Gazowana woda działa szybciej i skuteczniej niż zwykła - bąbelki pomagają skuteczniej i aktywniej wypłukać nadmiar soli, delikatnie "napowietrzają" mięso i sprawiają, że śledź staje się miękki, jędrny oraz pozbawiony intensywnego, czasem zbyt ostrego posmaku. Dzięki temu nawet osoby, które zwykle omijają śledzie, mogą odkryć ich łagodniejszą, przyjemniejszą dla podniebienia wersję.

Metoda sprawdza się szczególnie wtedy, gdy kupujemy śledzie mocno solone lub nie jesteśmy pewni ich intensywności. Wystarczy kilkadziesiąt minut w zimnej wodzie gazowanej, by ryba stała się idealną bazą do sałatek, past, koreczków czy tradycyjnych śledzi w oleju. To prosty sposób, który nie wymaga kompletnie żadnych kulinarnych umiejętności, a efekt zawsze jest więcej niż zadowalający. W związku ze zbliżającymi się świętami ta sprytna metoda może ułatwić kuchenne prace i poprawić smak śledzików, które zagoszczą na świątecznym stole.

Poniżej znajdziesz tradycyjny i bardzo prosty przepis na śledzie w oleju, które z pewnością zachwycą rodzinę i zaproszonych gości. Skuteczność moczenia ich w wodzie gazowanej będzie czuć w tej potrawie niemal natychmiast.

Tradycyjne śledzie w oleju idealne na święta

Składniki 400 g filetów śledziowych (matiasy lub solone płaty)

1 litr zimnej wody gazowanej

1 średnia cebula

6–8 ziaren ziela angielskiego

2 liście laurowe

150–200 ml oleju rzepakowego lub lnianego

1 łyżeczka cukru

pieprz do smaku 1 godz. 0 min 3-4

Przygotowanie:

Śledzie opłucz pod zimną wodą, a następnie włóż do miski i zalej całkowicie zimną wodą gazowaną . Odstaw na 30-60 minut , w zależności od tego, jak bardzo są słone (im bardziej słone, tym dłużej mocz).

Po moczeniu osusz śledzie papierowym ręcznikiem i pokrój na mniejsze kawałki.

Cebulę pokrój w cienkie piórka.

W słoju lub naczyniu układaj warstwami: śledzie, cebulę, ziele angielskie i liście laurowe.

Każdą warstwę lekko posyp pieprzem i odrobiną cukru.

Całość zalej olejem tak, aby śledzie były w pełni przykryte.

Odstaw do lodówki na minimum kilka godzin, a najlepiej na całą noc.

