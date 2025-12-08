Najgorsze miejsce dla choinki. Właśnie tam dochodzi do incydentów
Wokół niej koncentruje się życie domowe w okresie bożonarodzeniowym. Choinka to jeden z najpiękniejszych elementów świątecznego wystroju, której widok od razu daje nam do zrozumienia, że ten wyjątkowy okres w roku zbliża się wielkimi krokami. Wiele osób dekoruje ją z dużym skupieniem i zaangażowaniem, ignorując ważniejszą kwestię. Zła lokalizacja choinki w mieszkaniu może bowiem wywołać więcej szkody niż radości.
Pięknie udekorowaną choinką aż chce się chwalić. Miejsce, w którym stanie drzewko, nie powinno być jednak wybierane jedynie na podstawie estetyki. Błędy w tej kwestii mogą wiązać się z blokowaniem przejścia, zwłaszcza w mniejszych przestrzeniach, zaburzaniem cyrkulacji powietrza, utrudnianiem codziennych czynności, a nawet stanowić zagrożenie pożarowe.
Spis treści:
- Zbyt blisko grzejników? To jeden z najczęstszych błędów
- W tym miejscu nie stawiaj choinki. Będzie tylko przeszkadzać
- Choinkę trzymaj z dala od firanek i zasłon
- Ustawiasz ją obok telewizora? Kiepski pomysł z wielu powodów
- Choinkowa katastrofa. Tego nigdy nie rób
Zbyt blisko grzejników? To jeden z najczęstszych błędów
Choinka postawiona tuż przy źródłach ciepła - kaloryferze, kominku, piecyku - bardzo szybko traci atrakcyjny wygląd. Naturalne drzewka błyskawicznie wysychają, igły stają się kruche, a choinka zaczyna się sypać już po kilku dniach. Konieczność ciągłego sprzątania odbiera całą przyjemność ze świątecznych dni, które przestają kojarzyć się z odpoczynkiem. Sztuczne choinki też nie są odporne na działanie wysokich temperatur. Mogą blaknąć, tracić oryginalny kształt, a plastik pod wpływem ciepła zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach.
Trzeba wziąć pod uwagę, że ustawienie drzewka przy grzejniku uniemożliwia równomierne rozchodzenie się ciepła po pomieszczeniu. Dlatego w pokoju możesz odczuwać chłód i odruchowo podkręcać ogrzewanie. Wyższe rachunki za energię to tylko kwestia czasu.
W tym miejscu nie stawiaj choinki. Będzie tylko przeszkadzać
Choinka w większości domów nie zagrzewa miejsca długo. Z tych powodów wielu osobom zależy na tym, by jak najmocniej ją wyeksponować. Ustawiania jest więc w centralnym punkcie mieszkania, np. na środku salonu. Być może wygląda spektakularnie, a wnętrze przypomina bajkową pocztówkę, ale jednocześnie drzewko staje się przeszkodą w codziennym przemieszczaniu się po domu. To problem zwłaszcza w obecności małych dzieci i zwierząt, które mogą przypadkiem wpaść na nią podczas zabawy.
W efekcie choinkę łatwo przewrócić, a porozbijane bombki, szczególnie szklane, stają się niebezpieczne. Z tych samych powodów ozdobne drzewko nie powinno być ustawiane w korytarzu czy w okolicach drzwi - łatwo o nie zahaczyć w codziennym pośpiechu.
Choinkę trzymaj z dala od firanek i zasłon
Lampki choinkowe pięknie prezentują się na tle firanek i zasłon. Należy jednak pamiętać, że tkaniny są jednymi z najbardziej łatwopalnych elementów domowych wnętrz. Nawet drobna awaria lampek, przegrzana żarówka albo zwarcie mogą doprowadzić do pożaru w kilka sekund.
Bliskość okna ma jeszcze jeden minus - podmuchy powietrza podczas wietrzenia mogą przewrócić drzewko, a także negatywnie wpłynąć na kondycję żywego iglaka.
Ustawiasz ją obok telewizora? Kiepski pomysł z wielu powodów
Układ pomieszczeń, gniazdek elektrycznych i chęć cieszenia oczu kolorowymi ozdobami sprawiają, że choinka często jest ustawiana obok telewizora. To błąd. Włączone lampki odbijają się w ekranie, co rozprasza i męczy wzrok, a także uprzykrza oglądanie ulubionych filmów świątecznych. Dodatkowo sprzęt RTV generuje ciepło, które powoduje szybsze wysychanie drzewka. Połączenie przewodów, lampek i kabli to również ryzyko zwarć i chaotycznej plątaniny kabli, których lepiej unikać.
Choinkowa katastrofa. Tego nigdy nie rób
Nie stawiaj choinki na niestabilnych podstawkach lub stołach. Choinka ustawiona na meblach wydaje się większa i bardziej okazała, ale traci stabilność. Wystarczy jeden przypadkowy ruch i świąteczne drzewko ląduje na podłodze.
