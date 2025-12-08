Spis treści: Prosty zestaw idealny na święta. Tak Ewa Wachowicz osiągnęła efekt "wow" Długa spódnica: jak nosić? Garść inspiracji

Chociaż o tej porze roku rządzą cekiny i połysk, wśród trendów nie brakuje propozycji dla fanek bardziej minimalistycznych rozwiązań. Nie trzeba też od razu oddawać się zakupowemu szaleństwu, bo może się okazać, że ubrania idealne na święta już masz w swojej szafie. Ewa Wachowicz w jednym z odcinków halo tu polsat zaprezentowała stylizację, która jest nie tylko elegancka, ale i wygodna. Dlatego świetnie sprawdzi się na świąteczne spotkania.

Prosty zestaw idealny na święta. Tak Ewa Wachowicz osiągnęła efekt "wow"

Wachowicz założyła ciepły sweter w delikatnym, pastelowym odcieniu różu. Zestawiła go z prostą, gładką spódnicą o długości maxi i stylowymi czółenkami. Fason spódnicy jest hitem od dłuższego czasu, co z pewnością nie umknie uwadze miłośniczkom obowiązujących trendów. Długość maxi jest elegancka i pasuje do kozaków czy botków.

Co więcej, Wachowicz wybrała model w supermodnym, burgundowym kolorze. Barwa ta symbolizuje elegancję i od razu przyciąga wzrok. Klasyczny kolor świetnie wpisuje się też w świąteczny klimat.

Ewa Wachowicz w stylizacji idealnej na święta AKPA AKPA

Ewa Wachowicz udowadnia, że w każdym wieku można wyglądać elegancko i z klasą. W jej garderobie nie brakuje spódnic, które lubi zestawiać z wygodnymi swetrami. Jedną z takich stylizacji była cekinowa, srebrna spódnica i biały sweter z ozdobnymi kokardami.

Długa spódnica: jak nosić? Garść inspiracji

Długie spódnice do mody weszły z przytupem pod koniec lat 90., gdy królował minimalizm. O tym, że nie powiedziały wówczas ostatniego słowa zwiastował już 2021 rok, kiedy to po przerwie pojawiły się na wybiegu marek Chanel czy Dior.

Długie spódnice nie wychodzą z mody 123RF/PICSEL

Długie spódnice są idealne na różne okazje i sprawdzają się nie tylko na co dzień. Wszystko zależy od dodatków i innych części garderoby, które nadadzą stylizacji określony charakter.

Długa spódnica jest idealnym wyborem na świąteczne spotkania - zamiast swetra, możesz zestawić ją z klasyczną, białą koszulą i stylową biżuterią. Elegancki look idealnie dopełnią szpilki lub czółenka, ale zamiast nich możesz założyć równie stylowe baleriny. Długa spódnica lubi też towarzystwo marynarki - ważne, by zwrócić uwagę na fason i zachować odpowiednie proporcje.

W tym sezonie szczególnie modne są długie, skórzane spódnice. Jeśli nie przepadasz za satyną czy plisami, mogą się okazać strzałem w dziesiątkę. Są równie uniwersalne, pasują zarówno do klasycznej koszuli, jak i stylowego swetra. Świetnie komponują się zwłaszcza z kozakami.

