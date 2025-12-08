Prosty zestaw idealny na święta. Tak Ewa Wachowicz osiągnęła efekt "wow"

Wygodna i elegancka świąteczna stylizacja? Ewa Wachowicz spieszy z modową pomocą. W jednym z odcinków halo tu polsat gwiazda zaprezentowała połączenie idealne. Tak udało się jej osiągnąć efekt "wow".

Elegancka kobieta w białej sukience stoi przed udekorowaną choinką z błyszczącymi bombkami i wstążkami, uśmiecha się do aparatu.
Czas na blask. Świąteczny sezon trudno wyobrazić sobie bez połyskujących ubrańAdam Jankowski/REPORTEREast News

Chociaż o tej porze roku rządzą cekiny i połysk, wśród trendów nie brakuje propozycji dla fanek bardziej minimalistycznych rozwiązań. Nie trzeba też od razu oddawać się zakupowemu szaleństwu, bo może się okazać, że ubrania idealne na święta już masz w swojej szafie. Ewa Wachowicz w jednym z odcinków halo tu polsat zaprezentowała stylizację, która jest nie tylko elegancka, ale i wygodna. Dlatego świetnie sprawdzi się na świąteczne spotkania.

Prosty zestaw idealny na święta. Tak Ewa Wachowicz osiągnęła efekt "wow"

Wachowicz założyła ciepły sweter w delikatnym, pastelowym odcieniu różu. Zestawiła go z prostą, gładką spódnicą o długości maxi i stylowymi czółenkami. Fason spódnicy jest hitem od dłuższego czasu, co z pewnością nie umknie uwadze miłośniczkom obowiązujących trendów. Długość maxi jest elegancka i pasuje do kozaków czy botków.

Co więcej, Wachowicz wybrała model w supermodnym, burgundowym kolorze. Barwa ta symbolizuje elegancję i od razu przyciąga wzrok. Klasyczny kolor świetnie wpisuje się też w świąteczny klimat.

Kobieta w eleganckim stroju stoi na tle udekorowanej choinki, otoczona świątecznymi ozdobami i światełkami, uśmiecha się do obiektywu w jasnym, estetycznym wnętrzu.
Ewa Wachowicz w stylizacji idealnej na świętaAKPAAKPA

Ewa Wachowicz udowadnia, że w każdym wieku można wyglądać elegancko i z klasą. W jej garderobie nie brakuje spódnic, które lubi zestawiać z wygodnymi swetrami. Jedną z takich stylizacji była cekinowa, srebrna spódnica i biały sweter z ozdobnymi kokardami.

Długa spódnica: jak nosić? Garść inspiracji

Długie spódnice do mody weszły z przytupem pod koniec lat 90., gdy królował minimalizm. O tym, że nie powiedziały wówczas ostatniego słowa zwiastował już 2021 rok, kiedy to po przerwie pojawiły się na wybiegu marek Chanel czy Dior.

Moda na denim nie słabnie. Jak stylizować jeansową spódnicę?
Długie spódnice nie wychodzą z mody123RF/PICSEL

Długie spódnice są idealne na różne okazje i sprawdzają się nie tylko na co dzień. Wszystko zależy od dodatków i innych części garderoby, które nadadzą stylizacji określony charakter.

Długa spódnica jest idealnym wyborem na świąteczne spotkania - zamiast swetra, możesz zestawić ją z klasyczną, białą koszulą i stylową biżuterią. Elegancki look idealnie dopełnią szpilki lub czółenka, ale zamiast nich możesz założyć równie stylowe baleriny. Długa spódnica lubi też towarzystwo marynarki - ważne, by zwrócić uwagę na fason i zachować odpowiednie proporcje.

W tym sezonie szczególnie modne są długie, skórzane spódnice. Jeśli nie przepadasz za satyną czy plisami, mogą się okazać strzałem w dziesiątkę. Są równie uniwersalne, pasują zarówno do klasycznej koszuli, jak i stylowego swetra. Świetnie komponują się zwłaszcza z kozakami.

