Od 2026 roku nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań. Sprawdź, czy cię dotyczy

Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań. Już od nowego roku

Od wielu lat eksperci, straż pożarna, a nierzadko także zarządcy wspólnot rekomendują instalację w naszych domach i mieszkaniach detektorów czadu i dymu. Wbrew pozorom, nie chodzi tylko o lokale w starym budownictwie, ale wszystkie domy i mieszkania, również też, których mieszkańcy nie korzystają z gazu. Od 2026 roku te rekomendacje staną się obowiązkiem w kolejnych typach budynków. Kto musi się przygotować na montaż czujników?

Od końca grudnia 2024 roku nowe budynki mieszkalne muszą być wyposażone w czujniki dymu i czadu. Od 30 czerwca 2026 roku obowiązek ten obejmie kolejne budynki, wykorzystywane do świadczenia usług hotelarskich, w tym krótkoterminowego wynajmu:

domów,

mieszkań,

pokoi,

innych miejsc noclegowych.

Z obowiązku instalacji czujników zwolnione są te części budynków, które są już chronione przez system sygnalizacji pożarowej.

To jednak nie wszystko, bo od nowego roku wejdą w życie nowe obowiązki dla właścicieli nieruchomości - każdy lokal mieszkalny będzie musiał posiadać co najmniej jedną autonomiczną czujkę dymu, a każde pomieszczenie, w którym odbywa się spalanie paliw stałych, ciekłych lub gazowych (wchodzące w skład lokalu mieszkalnego lub użytkowego przeznaczonego do pobytu ludzi), będzie musiało być wyposażone w co najmniej jedną autonomiczną czujkę tlenku węgla.

Czujki będą więc obowiązkowe w takich pomieszczeniach jak:

kotłownie,

łazienki z piecykami gazowymi,

pokoje z kominkiem.

Właściciele pozostałych lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń, w których odbywa się spalanie paliw stałych, ciekłych lub gazowych, będą musieli zainstalować czujniki dymu i tlenku węgla do 1 stycznia 2030 roku.

Czujnik dymu czy czujnik dymu i czadu?

Właściciele domów i mieszkań będą musieli zainstalować w lokalach odpowiednie urządzenia - czujnik dymu lub czujnik dymu i czadu. Jeśli w domu posiadamy urządzenia spalające paliwo stałe, ciekłe lub gazowe (kominki, piecyki, bojlery, kuchenki gazowe), to poza czujnikiem dymu, musimy mieć również czujnik czadu. W pozostałych lokalach wystarczy czujnik dymu.

Choć nie podano jeszcze szczegółów, dotyczących kar za niedopełnienie tego obowiązku, to pojawiają się już głosy prawników, przekonujących, że właściciele budynków i mieszkań, niespełniających wymogów mogą nie uzyskać odbioru od Państwowej Straży Pożarnej, co skutkować będzie brakiem możliwości ich legalnego użytkowania.

Będą oni mogli być także ukarani mandatem, a w skrajnych przypadkach - grzywną do 5 tys. zł. Co ważne, możliwa jest nawet kara aresztu!

