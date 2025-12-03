Spis treści: Żywa czy sztuczna choinka? Dla wielu wybór jest oczywisty Jaką choinkę żywą wybrać? Na co należy zwrócić uwagę podczas zakupu żywej choinki? Jak przygotować choinkę przed postawieniem go w domu? Ukryta funkcja stojaka do choinki. Drzewko przetrwa przez wiele tygodni Co jeszcze zrobić, aby żywa choinka przetrwała dłużej?

Żywa czy sztuczna choinka? Dla wielu wybór jest oczywisty

Większość Polaków nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez żywej, pachnącej lasem choinki. Wprowadza bowiem do domu jedyną w swoim rodzaju atmosferę, a żadne inne dekoracje nie są w stanie jej dorównać. Jest jednak jedno "ale" - aby żywa choinka ładnie się prezentowała przez dłuższy czas, wymaga odpowiedniego traktowania. W przeciwnym razie nim się obejrzymy, będzie nadawać się do wyrzucenia.

Jaką choinkę żywą wybrać?

Zwolennicy żywych choinek na Boże Narodzenie testują rożne patenty, które miałyby zapewnić jej dłuższą żywotność. Oczywiście istotne jest, aby wybrać gatunek, który wolnej gubi igły i nie traci zbyt szybko sprężystości. Zdecydowanie lepiej będzie zdecydować się na jodłę kaukaską, która może stać w domu nawet 2 miesiące. Jej igły są odporne na wysychanie i wolniej tracą wodę. Niezłym wyborem będzie również zakup sosny pospolitej.

Na co należy zwrócić uwagę podczas zakupu żywej choinki?

Wiele osób zapomina o tym, aby podczas zakupu żywej choinki dokładnie przyjrzeć się drzewku. Jej stan będzie miał bowiem znaczący wpływ na wygląd drzewka przez kolejne dni i tygodnie. Dobrze więc zwrócić uwagę na:

igły - powinny być jędrne, intensywnie zielone

pień - najlepiej, aby był wilgotny

kształt - powinien być symetryczny, z równomiernie rozłożonymi gałęziami

Warto także potrząsnąć gałązką i sprawdzić, czy drzewko nie jest suche.

Zanim kupisz żywą choinkę sprawdź, jaki gatunek przetrwa najdłużej PIOTR KAMIONKA/REPORTER East News

Jak przygotować choinkę przed postawieniem go w domu?

Jeśli kupisz już odpowiedni gatunek choinki w dobrej kondycji, po ostrożnym jej zapakowaniu i przywiezieniu jej do domu należy przygotować drzewko do pełnienia funkcji ozdobnej w pomieszczeniu. Jeśli zdecydujesz się na zakup choinki ciętej, w pierwszej kolejności zanieś ją na kilka godzin na balkon lub do piwnicy - tam gdzie panuje temperatura w okolicach 5 st. C. Dzięki temu drzewko będzie miało czas, aby zaaklimatyzować się w nowych warunkach. Następnie podetnij pień choinki o około 5 cm i umieść na cały dzień lub noc w wiadrze w letnią wodą, co pozwoli się jej nawodnić.

Ukryta funkcja stojaka do choinki. Drzewko przetrwa przez wiele tygodni

Do ciętych choinek obowiązkowy jest oczywiście dobrej jakości stojak, który można dopasować do grubości pnia. Gdy drzewko będzie już dobrze przygotowane i nawodnione, można przystąpić do ustawienia go w pomieszczeniu. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że nowoczesne stojaki do choinek posiadają funkcję, która zabezpiecza drzewko przez zbyt szybkim wysychaniem. Jakiś czas temu pojawił się w sieci filmik, na którym zaprezentowano, na czym dokładnie polega ten trik.

We wnętrzu stojaka znajduje się bowiem pojemnik na wodę, którą należy wymieniać raz w tygodniu. Stałe nawodnienie drzewka sprawi, że igły nie będą zbyt szybko opadać, a drzewko zachowa jędrność i świeżość na wiele tygodni.

Co jeszcze zrobić, aby żywa choinka przetrwała dłużej?

Oprócz podlewania choinki warto również:

od czasu do czasu zraszać igły wodą używając pojemnika ze spryskiwaczem

umieścić drzewko z dala od grzejnika i innych źródeł ciepła

równomiernie rozmieszczać ozdoby na choince i wybierać te lekkie, które nie spowodują jej uszkodzenia bądź odkształcenia

Poznaj sprawdzone triki na sprzątanie i porządkowanie przestrzeni bez stresu. Od praktycznych porad po szybkie metody na czysty i przytulny dom. Więcej wskazówek znajdziesz na kobieta.interia.pl/porady

Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Z Egiptu do Polski. O życiu między dwoma światami INTERIA.PL