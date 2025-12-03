Rewolucja w zapisach do lekarzy specjalistów. Od stycznia rusza nowy system
Ministerstwo Zdrowia w 2024 r. uruchomiło centralną e-rejestrację, a program w formie pilotażu potrwa do końca tego roku. Od stycznia 2026 r. taki system będzie już powszechny, a to oznacza, że placówki medyczne będą miały obowiązek zgłaszania terminów na część badań i zapisywania pacjentów przez e-rejestrację.
Czym jest e-rejestracja?
Resort zdrowia wyjaśnia, że celem wprowadzenia centralnego systemu e-rejestracji jest umożliwienie samodzielnego zarządzania wizytami przez pacjentów, zmniejszenie liczby nieodwołanych wizyt, zapewnienie dostępu do informacji o dostępności świadczeń w czasie rzeczywistym oraz w dłuższej perspektywie, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie medyczne.
Ustawa, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. wprowadza obowiązek integracji z centralną e-rejestracją dla wszystkich świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie kardiologii, badań profilaktycznych: mammografii i cytologii.
W związku z tym od stycznia przyszłego roku pacjent może umówić się na wizytę na NFZ online za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl oraz przez aplikację mobilną mojeIKP.
Pacjent w IKP i mojeIKP może:
- zapisać się na wizytę pierwszorazową do kardiologa z e-skierowaniem,
- zapisać się na badanie profilaktyczne - mammografię i cytologię,
- zmienić wizytę pierwszorazową oraz wizytę badania profilaktycznego,
- odwołać wizytę pierwszorazową, kolejną oraz wizytę badania profilaktycznego.
Jeśli Pacjent odwoła wizytę kolejną (kontynuującą leczenie), będzie mógł umówić się na nią tylko w placówce medycznej. Przez kanał IKP i mojeIKP można umówić się tylko na pierwszorazową wizytę do specjalisty - informuje Ministerstwo Zdrowia.
Resort zdrowia dodaje, że system pilnuje za pacjenta "miejsca w kolejce", a gdy tylko pojawi się termin odpowiadający jego wymaganiom (kryteriom wskazanym przez pacjenta), pacjent zostanie automatycznie zapisany na wizytę. Otrzyma wówczas powiadomienie z systemu e-zdrowia.
Pacjent otrzyma również przypomnienie w formie wiadomości SMS na 7 dni i 1 dzień przed wizytą, która umożliwia w odpowiedzi odwołanie wizyt, jeśli zajdzie taka konieczność.
Jakie świadczenia obejmie w przyszłości centralna e-rejestracja?
Jak już wspomnieliśmy - od 1 stycznia 2026 r. centralna e-rejestracja dotyczyć będzie wyłącznie wizyt u kardiologa oraz badań profilaktycznych - mammografii i cytologii.
Ministerstwo Zdrowia zaznacza jednak, że w drugiej połowie 2026 r. CeR obejmie choroby naczyń, choroby zakaźne, endokrynologię, hepatologię, immunologię, mukowiscydozę, nefrologię, neonatologię, gruźlicę i choroby płuc. Do 31 grudnia 2029 r. włączone zostaną wszystkie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
