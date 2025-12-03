Spis treści: Ardizja drzewiasta - co to za roślina? Alternatywa dla grudnika i poinsecji Jak uprawiać ardizję drzewiastą w doniczce? Czy ardizja jest trująca? Uważaj na owoce i liście

Ardizja drzewiasta - co to za roślina?

Okaz ten pochodzi z Azji Wschodniej i spotkać go można w lasach Chin, Japonii oraz Korei. Szczególnie upodobał sobie bagniste tereny, co już powinno dać nam do myślenia w kontekście jego wymagań uprawowych. Z całą pewnością ardizja (Ardisia crenata) będzie potrzebować odpowiedniej wilgotności.

W warunkach naturalnych osiąga rozmiary niewielkiego krzewu, ale nie powinno to nas hamować przed zaproszeniem ardizji na domowy parapet. W uprawie doniczkowej osiąga zwykle 60-100 cm wysokości. Jej atutem są błyszczące, skórzaste liście oraz drobne kwiaty, które pojawiają się latem. Największe walory dekoracyjne roślina zyskuje zimą. Właśnie wtedy dojrzewają czerwone, kuliste owoce. Nie są wyłącznie krótkoterminową ozdobą, ponieważ utrzymują się na gałązkach przez wiele miesięcy.

Alternatywa dla grudnika i poinsecji

Jako ciekawostkę można potraktować fakt, że bywa ona nazywana "świętą jagodą", koralową jagodą, a także kurzym oczkiem. Rzucające się w oczy owoce sprawiają, że ardizja doskonale sprawdza się w roli naturalnej, świątecznej dekoracji. Jest elegancka i subtelna, a przy tym bardziej trwała niż popularna gwiazda betlejemska.

Nietuzinkowa roślina doniczkowa w domu wygląda niezwykle efektownie HelinLoikTomson 123RF/PICSEL

Ardizja pozostaje dekoracyjna przez cały rok, a jej owoce utrzymują się przez długie miesiące. Jest trwała i stosunkowo łatwa w pielęgnacji, choć oczekuje spełnienia kilku podstawowych wymagań. Jest rośliną, która pasuje zarówno do klasycznych wnętrz, jak i tych bardziej nowoczesnych.

Jak uprawiać ardizję drzewiastą w doniczce?

Choć ma egzotyczne korzenie oraz wygląd, jej potrzeby nie są zbyt wygórowane. Domowa pielęgnacja rośliny wymaga uwagi, ale nie będzie arcytrudnym wyzwaniem.

Kluczowe w uprawie ardizji jest stanowisko. Najlepiej rośnie w jasnym miejscu, ale wolnym od bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne . Idealne jest światło rozproszone na wschodnim lub zachodnim parapecie. Zbyt ciemne stanowisko osłabia owocowanie.

Ardizja lubi umiarkowane ciepło . Najlepiej czuje się w 20-24 st. C. W okresie zimowym warto jednak zapewnić jej odrobinę chłodu i umieścić w pomieszczeniu, w którym temperatura nie przekracza 18 st. C. Nie powinna być narażona na przeciągi.

Podlewanie to zabieg wymagający najwięcej wyczucia. Podłoże powinno być lekko wilgotne, ale nie mokre . Ardizja nie toleruje ani przesuszenia, ani zalania. Latem podlewa się ją zwykle dwa razy w tygodniu, zimą częstotliwość należy zmniejszyć. W chłodnych miesiącach wodę dostarcza się średnio raz na 10 dni.

Potrzebuje żyznego, przepuszczalnego podłoża o lekko kwaśnym odczynie. Okaz ten dobrze czuje się w ciasnych doniczkach.

Czy ardizja jest trująca? Uważaj na owoce i liście

Purpurowe koraliki na tle skórzastych liści wyglądają jak z obrazka. Przed wprowadzeniem nowego okazu do swojej kolekcji roślin doniczkowych, wiele osób pewnie zada sobie pytanie o to, czy ardizja jest trująca.

Choć piękna, może być niebezpieczna. Toksyczne są zarówno owoce, jak i liście. Przypadkowe spożycie może doprowadzić do dolegliwości żołądkowych. Choć nie uważa się jej za wysoce trującą, lepiej trzymać ją poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, a prace pielęgnacyjne wykonywać w rękawiczkach ochronnych.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Jaką choinkę wybrać, by była najtrwalsza? Polsat Polsat