Uwaga na wadliwe rowery Cube

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukazał się najnowszy komunikat, w którym czytamy, że przedsiębiorca Ski Team Polska Group Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre rowery marki Cube, z roczników modelowych 2025 i 2026, dostarczonych i sprzedanych przed 30 listopada 2025 r., mają wadę fabryczną.

Nadmierna siła hamowania w widelcu karbonowym może spowodować rozwarstwienie zewnętrznych warstw karbonu, co może skutkować powstawaniem pęknięć i znacznym osłabieniem konstrukcji widelca, aż do całkowitej awarii lewego ramienia widelca, co zwiększa ryzyko wypadku i odniesienia obrażeń.

"W ramach naszych regularnych kontroli jakości, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wycofanie produktu z rynku ze względu na bezpieczeństwo, dotyczące niektórych modeli. Wycofanie dotyczy wszystkich rowerów CUBE Agree C:62 z lat modelowych 2025 i 2026, które zostały dostarczone lub sprzedane przed 30 listopada 2025 r." - dodaje producent rowerów w oficjalnym komunikacie.

Modele objęte akcją serwisową:

826100: Agree C:62 ONE foggrey'n'grey 2025

826200: Agree C:62 Pro blackline 2025

826210: Agree C:62 Pro polarlight'n'aquagreen 2025

826300: Agree C:62 Race flashlime'n'black 2025

826400: Agree C:62 SLX liquidred'n'prism 2025

826410: Agree C:62 SLX pigeonblue'n'art 2025

826500: Agree C:62 SLT nebula'n'white 2025

126100: Agree C:62 ONE storm'n'grey 2026

126150: Agree C:62 EX topasblue'n'white 2026

126200: Agree C:62 Pro blackline 2026

126210: Agree C:62 Pro bali'n'prism 2026

126300: Agree C:62 Race glacier'n'black 2026

126400: Agree C:62 SLX nightshift'n'prism 2026

126410: Agree C:62 SLX cosmicpurple'n'black 2026

126500: Agree C:62 SLT black'n'black 2026

126510: Agree C:62 SLT greenfusion'n'white 2026

Dotyczy wszystkich rozmiarów ram: 47 cm, 50 cm, 53 cm, 56 cm, 58 cm, 60 cm, 62 cm.

Pilny apel do rowerzystów

Każda osoba posiadająca rower wskazany w komunikacie musi natychmiast i bez wyjątków zaprzestać jego użytkowania.

Osoby posiadające któryś z rowerów wskazanych w liście powinny skontaktować się z dystrybutorem Cube w Polsce w celu ustalenia terminu przeglądu i dokonania akcji serwisowej.

