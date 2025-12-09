Zdrowy, naturalny produkt pilnie wycofany. GIS ostrzega - nie spożywaj
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. W komunikacie czytamy, że w określonej partii pyłku kwiatowego stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu - apeluje GIS.
Uwaga na pyłek kwiatowy z toksycznymi związkami
GIS informuje, że w wyniku badań Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w określonej poniżej partii pyłku kwiatowego.
Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego spożycie produktu o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
Alkaloidy pirolizydynowe to grupa toksycznych, naturalnych związków występujących w ponad 6 tys. gatunków roślin. Mogą one zanieczyszczać łańcuch pokarmowy, przedostając się m.in. do miodu, powodując u konsumentów m.in. uszkodzenia wątroby.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Pyłek kwiatowy, Sądecki Bartnik 200 g,
Data minimalnej trwałości / numer partii: 28/05/2027 1/3
Producent: Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Sp. z o. o., 33-331 Stróże 235
Producent rozpoczął procedurę wycofania z rynku i informowanie odbiorców kwestionowanego towaru.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu będzie weryfikował, czy podmiot realizuje swoje działania naprawcze w związku ze stwierdzeniem przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych - informuje GIS.
GIS apeluje do konsumentów
Osoby posiadające pyłek kwiatowy wskazany w komunikacie nie powinny go spożywać.