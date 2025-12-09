Uwaga na pyłek kwiatowy z toksycznymi związkami

GIS informuje, że w wyniku badań Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w określonej poniżej partii pyłku kwiatowego.

Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego spożycie produktu o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Alkaloidy pirolizydynowe to grupa toksycznych, naturalnych związków występujących w ponad 6 tys. gatunków roślin. Mogą one zanieczyszczać łańcuch pokarmowy, przedostając się m.in. do miodu, powodując u konsumentów m.in. uszkodzenia wątroby.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Pyłek kwiatowy, Sądecki Bartnik 200 g,

Data minimalnej trwałości / numer partii: 28/05/2027 1/3

Producent: Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Sp. z o. o., 33-331 Stróże 235

GIS ostrzega przed spożywaniem pyłku kwiatowego, w którym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych INTERIA.PL/Informacja prasowa

Producent rozpoczął procedurę wycofania z rynku i informowanie odbiorców kwestionowanego towaru.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu będzie weryfikował, czy podmiot realizuje swoje działania naprawcze w związku ze stwierdzeniem przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych - informuje GIS.

GIS apeluje do konsumentów

Osoby posiadające pyłek kwiatowy wskazany w komunikacie nie powinny go spożywać.

