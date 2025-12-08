Uwaga na smoczki z niebezpieczną substancją chemiczną

W komunikacie, który pojawił się na stronie UOKiK-u, czytamy, że przedsiębiorca CURADEN Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w smoczkach marki Curaprox, z partii o numerach: 006, 007, 008, 009, 010, 011, stwierdzono obecność bisfenolu, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Wadliwe smoczki były oferowane w sprzedaży w Polsce od 01.03.2024 r. Producent wstrzymał sprzedaż wadliwego produktu ze skutkiem natychmiastowym i rozpoczął proces wycofywania smoczków z rynku.

"Niedawny test przeprowadzony przez Słoweńską Organizację Ochrony Konsumentów (ZPS) wykazał, że smoczki Curaprox mogą zawierać BPA, substancję sklasyfikowaną jako potencjalnie szkodliwa dla zdrowia. Nasze natychmiastowe testy kontrolne przeprowadzone przez niezależne laboratoria potwierdziły te wyniki" - informuje producent smoczków.

Bisfenol to grupa organicznych związków chemicznych, z których najpopularniejszy to Bisfenol A (BPA), wykorzystywany do produkcji m.in. tworzyw sztucznych.

"W UE bisfenol A klasyfikowany jest jako niebezpieczna substancja chemiczna ze względu na jego zdolność powodowania poważnych uszkodzeń oczu, alergicznych reakcji skórnych i podrażnień dróg oddechowych. Ponadto BPA, ze względu na właściwość imitowania ludzkiego hormonu estrogenu, jest substancją zaburzającą funkcjonowanie układu hormonalnego. Może wpływać na funkcje rozrodcze, funkcje poznawcze i metabolizm" - wskazuje Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krakowie.

Szczegóły dotyczące produktów:

Smoczki marki Curaprox z partii o numerach: 006, 007, 008, 009, 010, 011:

Curaprox Baby smoczek solo turkusowy, rozmiar 0, kod EAN: 7612412429992,

Curaprox Baby smoczek solo niebieski, rozmiar 0, kod EAN: 7612412427172,

Curaprox Baby smoczek solo różowy, rozmiar 0, kod EAN: 7612412427202,

Curaprox Baby smoczek solo koralowy, rozmiar 0, kod EAN: 7612412427233,

Curaprox Baby smoczek solo turkusowy, rozmiar 1, kod EAN: 7612412430004,

Curaprox Baby smoczek solo niebieski, rozmiar 1, kod EAN: 7612412427189,

Curaprox Baby smoczek solo różowy, rozmiar 1, kod EAN: 7612412427219,

Curaprox Baby smoczek solo koralowy, rozmiar 1, kod EAN: 7612412427240,

Curaprox Baby smoczek solo turkusowy, rozmiar 2, kod EAN: 7612412430011,

Curaprox Baby smoczek solo niebieski, rozmiar 2, kod EAN: 7612412427196,

Curaprox Baby smoczek solo różowy, rozmiar 2, kod EAN: 7612412427226,

Curaprox Baby smoczek solo koralowy, rozmiar 2, kod EAN: 7612412427257.

Producent smoczków apeluje do klientów: Nie używaj, wyrzuć

UOKiK dodaje, że przedsiębiorca zadeklarował, iż konsumenci otrzymają zwrot kosztów nabycia po okazaniu produktu w miejscu zakupu lub po przedstawieniu dowodu zakupu w przypadku zamówień online.

- Wysłaliśmy pismo do naszych wszystkich kontrahentów ws. wycofania smoczków ze sprzedaży. Dodatkowo do aptek stacjonarnych, które oferowały smoczki w sprzedaży przesłaliśmy wzór plakatów do wywieszenia z informacją o wadliwych smoczkach - poinformowali Interię przedstawiciele CURADEN Polska.

"Prosimy nie używać smoczka. Należy go zwrócić do punktu sprzedaży lub wyrzucić" - wskazuje producent na swojej stronie.

Jan Komasa w podcaście "Zdanowicz pomiędzy wersami": Boję się o swój zawód INTERIA.PL