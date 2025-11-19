Spis treści: Jan - dla partnerki ściągnie gwiazdkę z nieba Andrzej - napędza go miłość Piotr - gdy kocha to na amen Katarzyna - wierna i oddana Diana - łowczyni, która walczy o miłość Karolina - bogini domowego ogniska Anna - wrażliwa i czuła żona i matka

Jan - dla partnerki ściągnie gwiazdkę z nieba

Jan to wyjątkowy partner - jest oddany, wierny i lojalny. W związku nie szuka przygód - a jeśli ma ochotę na odrobinę szaleństwa, realizuje je z partnerką. To facet, który wie, że związek wymaga obopólnego zaangażowania i codziennej pracy. Jest gotowy iść na kompromisy i pragnie, by jego ukochana miała wszystko, co najlepsze.

Andrzej - napędza go miłość

Jeśli szukasz partnera, dla którego najważniejszą wartością jest miłość, rozglądaj się za Andrzejem. To człowiek, który wyznaje jedną zasadę: dla miłości jest gotowy zrobić wszystko.

Szuka miłości romantycznej, wielkiej i na wieki - a gdy taką znajdzie, jest w stanie ściągnąć dla ukochanej gwiazdkę z nieba.

To imię to magnes na miłość. Przyciąga romantyczne szczęście Wavebreak Media Ltd 123RF/PICSEL

Piotr - gdy kocha to na amen

Na pierwszy rzut oka Piotr wydaje się być niedostępny i chłodny - nie wygląda na idealnego kandydata na partnera. W rzeczywistości to mężczyzna, który potrafi kochać naprawdę mocno - pod warunkiem że znajdzie równie oddaną partnerkę, wyznającą podobne wartości jak on. Związek z Piotrem to gwarancja spokoju i dobrostanu - ten mężczyzna zrobi wiele, aby jego ukochana była szczęśliwa.

Katarzyna - wierna i oddana

Katarzyna to oaza spokoju, ale nie w miłości. Gdy się zakocha, staje się romantyczna i szalona. To wspaniała partnerka - jest gotowa stworzyć relację przepełnioną zaufaniem, lojalnością i energią. Można z nią konie kraść - dla ukochanego otworzy się na nowe pasje i pomysły.

Diana - łowczyni, która walczy o miłość

Diana to mitologiczna bogini łowów i księżyca, a także dzikiej natury. Kobieta o tym imieniu może wydawać się więc niedostępna dla "zwykłego" mężczyzny. W rzeczywistości jest jednak inaczej - do ujarzmienia swojej nieposkromionej, czasem zbyt szalonej natury potrzebuje kogoś całkowicie zwyczajnego, spokojnego i wyrozumiałego. Wówczas tworzy związek oparty na naprawdę silnych fundamentach.

Karolina - bogini domowego ogniska

Karolina wie, czego chce od życia. Jej marzeniem jest duża rodzina i spokojna codzienność. To kobieta, która szuka partnera o podobnych wartościach, a gdy go znajdzie - angażuje się w 100 proc. Jej misją jest stworzenie ciepłego domu, w którym wszyscy czują się dobrze, a problemy rozwiązuje rozmowa. Związek z nią jest harmonijny, spokojny i bezpieczny - nie szuka ona przygód i romansów.

Anna - wrażliwa i czuła żona i matka

Ideałem partnerki jest także Anna - kobieta o wielkiej wrażliwości i empatii. Dla swojego partnera jest wyrozumiała i na każdym kroku stara się go wspierać. Marzy o spokojnej relacji, opartej na wzajemnym zaufaniu i miłości. Ona sama oferuje mężczyźnie niezachwianą miłość i lojalność - gdy się zakocha, nie szuka atencji ani przygód.

Sprawdź, co gwiazdy mówią o tobie i twoich najbliższych Canva Pro INTERIA.PL

