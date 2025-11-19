Od 1 stycznia rusza Strefa Czystego Transportu w Krakowie

Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę wprowadzającą od 1 stycznia 2026 roku Strefę Czystego Transportu w Krakowie. Uchwała z 12 czerwca ws. SCT ma na celu poprawę jakości powietrza i warunków życia w stolicy Małopolski - przekonują tamtejsze władze.

Po Strefie Czystego Transportu w Krakowie będą mogły się poruszać pojazdy, które spełniają określone wymogi. W przypadku pojazdów osobowych, samochody benzynowe muszą spełniać co najmniej normę emisji spalin Euro 4 lub być wyprodukowane co najmniej w 2005 roku. Samochody z silnikiem Diesla muszą spełniać co najmniej normę emisji Euro 6 lub być wyprodukowane co najmniej w 2014 roku.

Z kolei dla pojazdów pow. 3,5 t (np. ciężarówki, autobusy) wymogi są następujące: samochody benzynowe muszą spełniać co najmniej normę emisji spalin Euro 4 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 roku. Samochody z silnikiem Diesla muszą spełniać co najmniej normę emisji Euro 6 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2012 roku.

Mieszkańcy Krakowa, którzy przed wejściem w życie uchwały w czerwcu byli już właścicielami lub współwłaścicielami swoich obecnych pojazdów, będą mogli z nich korzystać w SCT bezterminowo, bez względu na ich standard emisji spalin - informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Uchwała przewiduje zwolnienie dla pojazdów będących we współwłasności mieszkańców Krakowa. Wystarczy, że jeden ze współwłaścicieli to mieszkaniec Krakowa, spełniający definicję z uchwały, czyli osoba zameldowana w Krakowie przynajmniej czasowo i odprowadzająca w tym mieście podatki.

Ponadto z zakazu wjazdu do SCT dodatkowo zwolnione będą:

pojazdy specjalne (np. maszyny budowlane, pojazdy techniczne, kampery, maszyny rolnicze),

pojazdy zabytkowe, wykorzystywane sporadycznie, często w ramach wydarzeń kulturalnych,

pojazdy zgłoszone przez osoby legitymujące się kartą parkingową dla osób z niepełnosprawnościami,

pojazdy dowożące pacjentów do placówek medycznych znajdujących się w strefie, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia pojazdu i wybrania docelowej placówki. Zwolnienie obowiązuje w dniu realizacji świadczenia zdrowotnego.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku dojazdu do placówki medycznej, zgłoszenie pojazdu będzie wymagało potwierdzenia przez obsługę placówki. Takie zgłoszenie może również dotyczyć prywatnej placówki medycznej, pod warunkiem że realizuje ona świadczenia zdrowotne w ramach umowy z NFZ.

"Zwolnienie dotyczy wyłącznie placówek finansowanych ze środków publicznych, które zawarły/podpiszą porozumienie z Prezydentem Miasta Krakowa. Nie obejmuje to natomiast komercyjnych usług zdrowotnych" - wskazuje ZTP w Krakowie.

Wszystkie pojazdy zarejestrowane poza granicami Polski muszą zostać uprzednio zgłoszone do systemu rejestracji, nawet w przypadku spełniania wymagań SCT.

Weryfikacja uprawnienia pojazdu będzie dokonywana w większości przypadków automatycznie - pojazdy z polskimi tablicami rejestracyjnymi, które wypełniają minimalne wymagania techniczne SCT (rok produkcji, paliwo) będą weryfikowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Kamery odczytają numer rejestracyjny pojazdu i porównają go z danymi technicznymi - czytamy w komunikacie ZTP w Krakowie.

Opłaty za wjazd do SCT pojazdów niespełniających wymogów

Posiadanie pojazdu niespełniającego wymogi SCT nie oznacza, że kierowcy nie będą mogli nimi przemieszczać się po strefie. Będzie to możliwe pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej opłaty.

W latach 2026-2028 będzie możliwy wjazd do SCT pojazdów niezgodnych z normami po dokonaniu opłaty w wysokości 2,50 zł za godzinę lub dziennej opłaty w wysokości 5 zł. Dzienna opłata zostanie podniesiona w 2027 r. do kwoty 15 zł. W kolejnych latach ma zostać zniesiona, co może oznaczać, że utrzymana zostanie opłata godzinowa.

Będzie również możliwość wykupienia abonamentu miesięcznego. W 2026 r. ma on kosztować 100 zł, w 2027 r. 250 zł, ale już w 2028 r. aż 500 zł.

Za wjechanie do SCT samochodem nieuprawnionym i bez dokonania wcześniejszej opłaty grozi grzywna w wysokości do 500 zł.

