ZUS ponownie przeliczy emerytury. Świadczenia mogą być zaniżone
Już 1 stycznia 2026 r. wejdzie w życie ustawa, dzięki której Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, bez konieczności składania wniosku, przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009-2019, a mowa o tzw. emeryturach czerwcowych. Nowe przepisy obejmą również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia - informuje ZUS.
ZUS automatycznie przeliczy tzw. emerytury czerwcowe
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w najnowszym komunikacie poinformował, że ws. przeliczenia tzw. emerytur czerwcowych, emeryt lub rencista nie musi składać żadnego wniosku. ZUS zrobi to z urzędu i po przeliczeniu wyda nową decyzję. Jeśli nowa kwota okazałaby się niższa od dotychczasowej - świadczenie pozostanie bez zmian.
To pokłosie podpisanej w czerwcu br. przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji ustawy w sprawie tzw. emerytur czerwcowych. Dotyczy ona osób, które składały w latach 2009-2019 wniosek o emeryturę w czerwcu i otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju - wyjaśnia PAP.
Nowe zasady obejmują osoby, które:
- w latach 2009-2019 przeszły na emeryturę od czerwca lub miały przeliczoną emeryturę od tego miesiąca,
- pobierają rentę rodzinną po zmarłym, któremu ZUS ustalił lub przeliczył emeryturę od czerwca w latach 2009-2019,
pobierają rentę rodzinną po osobie, która:
- osiągnęła wiek emerytalny (60 lat - kobieta, 65 lat - mężczyzna),
- zmarła w czerwcu w latach 2009-2019, ale nie zdążyła złożyć wniosku o emeryturę lub nie miała ustalonego prawa do emerytury.
ZUS ponownie obliczy wysokość emerytury według zasad obowiązujących w dniu jej pierwotnego ustalenia, czyli tak, jakby emerytura była przyznana w innym miesiącu niż czerwiec. Następnie zwaloryzuje kapitał i świadczenia do chwili obecnej.
Zobacz również: ZUS opublikował dane ws. średniej emerytury. Spore zaskoczenie?
Przeliczenie emerytury bez konieczności składania wniosku
Urzędnicy ZUS tłumaczą, że jeśli wniosek ws. przeliczenia wysokości emerytury ustalonej od czerwca w latach 2009-2019 (bądź renty rodzinnej) zostanie zgłoszony przed 1 stycznia 2026 r. i na ten dzień postępowanie w sprawie rozpatrzenia tego wniosku będzie w toku lub sprawa o ustalenie prawa do tych świadczeń lub ich wysokości będzie trwać przed sądem, ZUS zawiesi postępowanie w sprawie ustalenia wysokości emerytury lub renty rodzinnej przewidziane w nowej ustawie.
ZUS wróci do niego, gdy ostatecznie zakończy się to wcześniejsze postępowanie. Klient nie musi składać żadnych wniosków.
Jeśli ZUS prowadzi postępowanie w sprawie wysokości świadczenia w związku z ustaleniem emerytury od czerwca danego roku lub takie postępowanie toczy się w sądzie, a rozpoczęło się przed 1 stycznia 2026 r., to trwa ono do czasu, kiedy uprawomocni się kończąca je decyzja lub orzeczenie sądu.
ZUS ponownie wyliczy tylko wysokość emerytury ustalonej od czerwca w latach 2009-2019 na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie sprawy zostaną załatwione najpóźniej do 31 marca 2026 r. - zapewnia ZUS.
Nie wszystko trzeba wiedzieć od razu, ale warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Zajrzyj po proste i rzetelne porady, które pomogą ci w codziennych sprawach od sąsiedzkich nieporozumień po ważne dokumenty i świadczenia. Więcej na kobieta.interia.pl/porady