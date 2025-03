Katarzyna Glinka. "Mnie też zabrakło sił". O kryzysie i pracy nad sobą

Gościnią nowego odcinka podcastu wideo "Zdanowicz pomiędzy wersami" była Katarzyna Glinka, aktorka, autorka książki "Mnie też zabrakło sił". W rozmowie z Katarzyną Zdanowicz opowiadała o wartościach, które ceni, poczuciu bezpieczeństwa i potrzebie wsparcia. - Kluczem do sukcesu jest powiedzenie prawdy: po prostu zabrakło mi sił. Dzisiaj wiem, że życie to jest totalna sinusoida. W tej chwili jestem na górce, ale może być znowu dół. To jest wpisane w nasze życie - mówiła Katarzyna Glinka.