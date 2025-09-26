Spis treści: Dlaczego warto regularnie czyścić pralkę? Czyszczenie pralki sodą oczyszczoną Czyszczenie pralki octem Czyszczenie pralki kwaskiem cytrynowym Jak czyścić dozownik na detergenty, filtr i uszczelki pralki?

Dlaczego warto regularnie czyścić pralkę?

Z czasem w pralce mogą się gromadzić resztki detergentów, włosy, sierść, a także osady z kamienia. Wilgoć sprzyja też rozwojowi pleśni. Wszystko to niekorzystnie wpływa nie tylko na użytkowanie pralki, ale też żywotność urządzenia. Szczególną uwagę trzeba przywiązywać do regularnego czyszczenia dozownika na detergenty, filtra oraz uszczelek.

Czyszczenie pralki sodą oczyszczoną

Soda oczyszczona to tani i skuteczny środek do czyszczenia pralki. Działa odkażająco, neutralizuje brzydkie zapachy, usuwa osady i pleśń. Do dozownika na detergenty wystarczy wsypać pół szklanki sody i uruchomić tryb z najwyższą temperaturą. Później wystarczy tylko otworzyć drzwiczki, by urządzenie wyschło.

Czyszczenie pralki octem

Ocet spirytusowy jest najlepszym środkiem do usuwania osadów z kamienia. Jeśli masz twardą wodę, używaj go do czyszczenia pralki przynajmniej raz w miesiącu. Uchroni urządzenie przed usterkami. Do tego pomaga pozbyć się pleśni i nieprzyjemnego zapachu. Do pojemnika na detergent wystarczy wlać szklankę octu i włączyć tryb dłuższego prania w wysokiej temperaturze, najlepiej 60 lub 90 stopni. Jeśli przeszkadza ci ostra woń octu, możesz dodać też kilka kropli olejku eterycznego, np. lawendowego.

Czyszczenie pralki kwaskiem cytrynowym

Skutecznym środkiem na usunięcie kamienia i nieprzyjemnych zapachów z pralki jest też kwasek cytrynowy. To też idealne rozwiązanie dla osób, które nie tolerują zapachu octu. Do pojemnika na detergent należy wsypać 1/3 szklanki kwasku cytrynowego i włączyć pralkę na cykl prania w temperaturze 60 stopni.

Jak czyścić dozownik na detergenty, filtr i uszczelki pralki?

Szufladę na detergenty należy ostrożnie wyjąć i umyć pod bieżącą wodą, do czyszczenia zakamarków najlepiej użyć starej szczoteczki do zębów. Filtr pralki po wyjęciu (należy podłożyć miskę, bo może się wylać sporo wody) trzeba opłukać pod bieżącą wodą i umyć w płynie do mycia naczyń. W przypadku osadów z kamienia można zamoczyć go w occie. Uszczelki w pralce powinno się przemywać miękką ściereczką nasączoną roztworem octu z wodą (w proporcji 1:1).

