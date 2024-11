Usytuowane na wysokości 850-886 m n.p.m. Jakuszyce charakteryzują się klimatem porównywalnym do tego, jaki panuje na wysokości 1500 m w Alpach. Dzięki specyficznemu mikroklimatowi śnieg zalega tu znacznie dłużej niż w innych regionach Polski, co sprawia, że sezon narciarski trwa wyjątkowo długo - nierzadko aż do wczesnej wiosny.

To tutaj znajduje się Polana Jakuszycka - serce ośrodka narciarstwa biegowego. Jest to miejsce, w którym odbywają się prestiżowe imprezy sportowe, takie jak międzynarodowy Bieg Piastów, a także zawody o charakterze krajowym, m.in. Puchar Polski czy Puchar Karkonoszy . Ośrodek gości również mniej konwencjonalne wydarzenia, jak Border Rush, jeden z najtrudniejszych wyścigów psich zaprzęgów w Europie.

Jakuszyce są także świetnym punktem wyjścia do odkrywania Gór Izerskich - ich torfowisk, dzikich dolin i rozległych lasów. Region ten zachwyca spokojem i pięknem, przez co jest doskonałym miejscem na wypoczynek zarówno zimą, jak i latem.

Natomiast osoby początkujące mogą skorzystać z łatwiejszych pętli spacerowo-turystycznych, które dają możliwość łączenia tras i dostosowywania ich długości do własnych możliwości. Wysokość tras waha się od 752 do 1003 m n.p.m., co sprawia, że widoki są równie zachwycające, co sama jazda.