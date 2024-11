Istnieje też inne wyjątkowe miejsce, które przyciąga odwiedzających jak magnes. Nie bez powodu - z Przełęczy nad Łapszanką rozpościera się piękny widok na majestatyczne góry. Miejsce to potrafi oczarować nie tylko miłośników Tatr i co ważne: jest dostępne dla każdego. Widok jak z bajki? Przełęcz nad Łapszanką to doskonały adres. Zwłaszcza, jeśli macie w planach zwiedzanie Podhala i Spisza.

Przełęcz nad Łapszanką to miejsce znane wśród mieszkańców regionu i odwiedzających jeszcze z jednego powodu. Znajduje się tu jedna z najbardziej znanych kapliczek w Małopolsce. To kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej. Została wybudowana w 1928 roku i stała się symbolem wsi Łapszanka. Kapliczka ufundowana przez rodzinę Sołtysów powstała, ponieważ mieszkańcy górnej części wsi mieszkali dość daleko od kościoła. Jest ona przykładem tzw. kaplic loretańskich, które były wyposażane w dzwon. Wznoszono je specjalnie po to, by chroniły przed burzami. Ludzie wierzyli niegdyś, że wystraszone wydawanym przez dzwon dźwiękiem złe duchy miały uciekać i "rozganiać" chmury burzowe.