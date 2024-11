300-letnia wieś, którą pokochali narciarze

Zieleniec to obecnie część dolnośląskiego miasta Dusznik-Zdroje, która leży w Górach Orlickich. Pierwotnie istniał jako wieś, założona w 1719 roku. Choć wersji tego jak powstała ta miejscowość, jest wiele, to jednak wszystkie łączy ta sama data. Jedna z historii mówi, że Zieleniec założył czeski dezerter Grun, co wydaje się dosyć prawdopodobne, gdyż wieś do 1945 roku nosiła nazwę Grunewald. Inna wersja zaś tłumaczy, że założycielami byli królewscy leśnicy.

Jednakże kluczowym okresem dla rozwoju Zieleńca były lata 70. XX wieku, gdyż to właśnie po 1970 roku intensywnie zaczęto się skupiać na infrastrukturze narciarskiej oraz bazie noclegowo-gastronomicznej. To było strzałem w dziesiątkę, gdyż tamtejszy klimat był niezwykle sprzyjający sportowym szaleństwom. Trwały tam dość długie i śnieżne zimy, które pozwalały utrzymywać warunki narciarskie nawet przez 150 dni w roku. Około 300-letni Zieleniec wciąż cieszy się popularnością jako największy w Polsce ośrodek narciarski.

Zieleniec, 1977 rok Michal Kulakowski / Forum Agencja FORUM

Dolnośląski raj dla narciarzy. Naśnieżanie już się zaczęło

Zieleniec Sport Arena jest miejscem stworzonym z myślą o osobach kochających sporty zimowe. Ośrodek narciarski oferuje 23 kilometry malowniczych tras, które są dostosowane do różnych poziomów trudności. Odnajdą się tam zarówno zaawansowani narciarze, jak i osoby początkujące. To także miejsce przyjazne dla rodzin z dziećmi, gdzie znajdują się wypożyczalnie sprzętu oraz szkółki narciarskie.

W Zieleńcu znajdują się 22 trasy, które posiadają sztuczne oświetlenie, dzięki czemu ze stoków można korzystać nawet do godziny 20:00. Najdłuższa z nich ma aż 2800 metrów długości. Warto mieć na uwadze, że naśnieżanie tras dopiero się rozpoczyna, więc aktualnie dostępne są tylko niektóre wyznaczone części do szusowania. Stok ratrakowany jest w godzinach od 20:00 do 8:00 oraz po południu. Dodatkowo na terenie obiektu obowiązuje zakaz poruszania się na Skiturach.

Piękne trasy zjazdowe to niejedyna zimowa atrakcja w Zieleńcu. Od 25 grudnia do końca lutego organizowany jest kulig, czyli biwak z ogniskiem, kiełbaskami i herbatą góralską. Wszystkiemu towarzyszą regionalne opowieści i przyśpiewki. Przyjezdni mogą także skorzystać z przejażdżek saniami po niebieskim szlaku.

Sezon narciarski w Zieleńcu już się rozkręca Getty Images

Ile kosztują skipassy w Zieleńcu? Ceny nie są tak wysokie

Zieleniec Sport Arena oferuje trzy rodzaje biletów: czasowe, dniowe oraz karnety punktowe. Te pierwsze dostępne są do nabycia we wszystkich kasach stacji narciarskiej Zieleniec. Koszty skipassów są zróżnicowane, a do 20 grudnia obowiązuje jeszcze cennik na niski sezon:

2 godziny (sobota – niedziela) - 90 zł,

4 godziny (sobota – niedziela) - 115 zł,

7 godzin (sobota – niedziela) - 125 zł,

4 godz. po 16:00 (piątek – niedziela) - 90 zł,

2 godziny (poniedziałek – piątek) - 70 zł,

4 godziny (poniedziałek – piątek) - 95 zł,

7 godzin (poniedziałek – piątek) - 105 zł.

Natomiast w sezonie wysokim (od 20 grudnia 2024 do 9 marca 2025) cennik będzie wyglądał następująco:

2 godziny - 100 zł,

4 godziny - 130 zł,

5 godzin - 135 zł,

7 godzin - 150 zł,

4 godziny po 16:00 - 100 zł.

Niski sezon to doskonały moment, aby rozpocząć swoją przygodę z narciarstwem, szczególnie dla osób początkujących. W tym okresie stoki są mniej zatłoczone, co sprzyja nauce i komfortowi na trasach. Dodatkowo ceny karnetów, noclegów i wypożyczenia sprzętu są niższe, co pozwala zaoszczędzić i cieszyć się sportem zimowym bez nadwyrężania budżetu.

Wyciąg na Ski Arena Piotr Dziurman/REPORTER East News