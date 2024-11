Mała miejscowość w Małopolsce w tym roku stanie się rajem dla narciarzy

Tylicz to niewielka miejscowość położona w Małopolsce, zamieszkana przez mniej niż 2000 osób. Jest blisko związana z Krynicą-Zdrój i Muszyną, popularnymi miejscowościami uzdrowiskowymi, które znajdują się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. To idealne miejsce na bazę wypadową dla osób szukających spokojnego wypoczynku, a jednocześnie pragnących mieć dostęp do atrakcji i udogodnień oferowanych przez większe miasta w regionie. Lokalizacja Tylicza sprawia, że do ciekawych miejsc można łatwo dotrzeć samochodem, co daje swobodę w planowaniu codziennych wypadów.

Już teraz lokalne ośrodki narciarskie intensywnie przygotowują się do zbliżającego się sezonu. W Tyliczu i okolicach działa wiele różnorodnych wyciągów narciarskich, co pozwala każdemu, niezależnie od poziomu zaawansowania, znaleźć odpowiednie dla siebie stoki i trasy.

Gdzie na narty w Tyliczu?

Na terenie Tylicza znajduje się ośrodek narciarski Master-Ski, który oferuje szeroki wybór tras do szusowania. Do dyspozycji przyjezdnych są dwie nartostrady o długości 1350 m i 1200 m, co zapewnia doskonałe warunki zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych narciarzy. Na miejscu czeka również restauracja z widokiem na stok, kącik zabaw dla najmłodszych z bezpłatną opieką, darmowy parking oraz nieodpłatny transport w obrębie Tylicza.

Warto odwiedzić również Stok Narciarski Tylicz, gdzie znajduje się 6 kilometrów zróżnicowanych tras, które idealnie sprawdzą się na rodzinny wyjazd na narty. Stacja Tylicz Ski to doskonałe miejsce do nauki jazdy na nartach i snowboardzie. Dla początkujących przygotowano oddzielne tereny z wyciągiem taśmowym oraz orczykiem szkoleniowym, gdzie można w bezpieczny i komfortowy sposób stawiać pierwsze kroki w narciarstwie.

Ceny w Tyliczu zaskakują. Taniej niż w innych miejscowościach

Sporym zaskoczeniem są ceny skipassów w Tylicz Ski, które dostępne są już w przedsprzedaży. Ośrodek narciarski oferuje zakup karnetów 5-dniowych w cenie 325,00 zł – 375,00 zł lub 6-dniowych za 370,00 zł – 420,00 zł. W normalnym wariancie w sezonie takie skipassy wahają się cenowo od 425 do 530 zł — w zależności od tego, czy jest to karnet ulgowy, czy dla osoby dorosłej oraz na jaką ilość dni będzie obowiązywał. W ośrodku dostępne są także bilety godzinowe i 1-dniowe do 115 zł. Natomiast w Master Ski ceny niektórych biletów będą już nieco wyższe — skipass 6-dniowy cenowo waha się od 550 do 620 zł. Jednak wersja 1-dniowa kosztuje tyle samo, co w przypadku Tylicz Ski. Warto zauważyć, że są to niższe ceny w porównaniu do innych popularnych ośrodków narciarskich, takich jak np.Tatry Super Ski, gdzie karnet 6-dniowy kosztuje 730 zł.

