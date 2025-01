Hiszpania to od lat jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych na świecie. Ostatni rok pokazał jednak, że Hiszpanie patrzą na gości coraz mniej przychylnym okiem . Czasami swoją niechęć wyrażają dosyć dobitnie - jak mieszkańcy Barcelony.

Hiszpanów razi to, że przyjezdni często zachowują się niestosownie - Majorka zareagowała na to wprowadzając wysokie grzywny. Konsekwencje masowej turystyki widać także na rynku nieruchomości w postaci rosnących cen mieszkań i ograniczonego dostępu do ich wynajmu dla lokalnych mieszkańców, bowiem wiele nieruchomości przeznaczanych jest na krótkoterminowy wynajem wakacyjny.