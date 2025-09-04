Biegowe święto coraz bliżej! Poczuj magię jesiennego Krakowa

Kraków przygotowuje się na jesienne biegowe święto i już niebawem zmieni się w arenę, gdzie historia spotyka się z… adrenaliną. Najpierw, 21 września, wystartuje 18. PKO Bieg Trzech Kopców. Nieco później, bo 12 października, ulice stolicy Małopolski należeć będą z kolei do uczestników 11. PKO Cracovia Półmaratonu Królewskiego. Nie mówimy jednak wyłącznie o zawodach - to także wyjątkowa podróż przez historię miasta. Wyjątkowa, bo w sportowym wydaniu.

Kraków nie zwalnia tempa!

Kraków od lat zajmuje znamienite miejsce na mapie europejskich biegów, przyciągając zawodników z całego świata. I trudno mówić o przypadku: miasto ma bowiem do zaoferowania coś więcej niż tylko wymagające trasy. Tutaj każdy krok biegaczy staje się podróżą przez przestrzeń pełną historii. Choć udział w krakowskich zawodach to bez wątpienia sportowa rywalizacja na wysokim poziomie, nie mniej ważne pozostają wspomnienia, które zostają w pamięci na długo.

Sekret popularności 18. PKO Biegu Trzech Kopców oraz 11. PKO Cracovia Półmaratonu Królewskiego kryje się również w prestiżu związanym z ukończeniem trasy. Należy pamiętać, że każdy zawodnik ma inny cel na bieg: jeden walczy o zwycięstwo, a drugi - chce pokonać własne słabości i ograniczenia. Fakt, że pakiety startowe już się wyprzedały, mówi sam za siebie. Chętnych jest więcej niż miejsc! Ale… w żadnym razie nie jest to zła wiadomość.

Do biegu, gotowi...

Zacznijmy jednak od wydarzeń sportowych.18. PKO Bieg Trzech Kopców to propozycja dla biegaczy, którzy lubią różnorodne krajobrazy i wyzwania terenowe.

Trasa liczy 13 km i prowadzi przez trzy krakowskie kopce: zaczynając od Kopca Krakusa, przez Kopiec Kościuszki, aż po Kopiec Józefa Piłsudskiego.

Po drodze uczestnicy przemierzą malownicze dzielnice Podgórza i Dębnik, mijając zarówno zabytkową architekturę, jak i nowoczesne miejskie zakątki. Druga część biegu przenosi uczestników na leśne ścieżki i łagodne wzniesienia, które stanowią (wymagające!) urozmaicenie.

11. PKO Cracovia Półmaraton Królewski to natomiast jedno z największych biegowych wydarzeń w Polsce - do udziału w tegorocznej edycji zarejestrowało się aż 16 tysięcy osób. Trasa startuje spod TAURON Areny Kraków, a jej przebieg pozwala na zobaczenie najbardziej znanych zakątków miasta: Wawelu, Rynku Głównego, Sukiennic, Małego Rynku. Ale też nowoczesnych atrakcji, jak Centrum Kongresowe ICE, Cricoteka czy Kładka Ojca Bernatka. Zakończenie biegu? Uczestnicy wbiegną na płytę główną TAURON Areny przy przyciemnionym świetle.

… start (już za chwilę)

Coś dla dzieci? Proszę bardzo: święto ruchu w najmłodszym wydaniu, czyli Mini Melts Kraków Run (20 września). To bieg, w którym czas i rywalizacja nie mają żadnego znaczenia - liczy się wyłącznie radość. Dzieci w wieku od trzech do trzynastu lat startują w kilku kategoriach (od kilkudziesięciu do kilkuset metrów), a każdy uczestnik kończy swój mały maraton z medalem, koszulką i uśmiechem na twarzy.

Mini Melts Kraków Run odbywa się na Błoniach, w klimacie rodzinnego pikniku, gdzie obok sportu czekają konkursy, strefy zabawy, kolorowe maskotki oraz słodkie akcenty. To wydarzenie, które zamienia bieganie w przygodę i daje dzieciakom poczucie, że sport to przede wszystkim frajda, a dopiero w dalszej kolejności rywalizacja.

Czaniecka Piątka (12 października) to z kolei propozycja dla tych, którzy chcą poczuć atmosferę dużego biegu, ale w skondensowanej, pięciokilometrowej odsłonie. Start przy ulicy Lema i meta w wyjątkowej scenerii TAURON Areny Kraków tworzą podnoszącą adrenalinę oprawę.

Imprezy nie tylko dla biegaczy

Magia wydarzeń nie kończy się na mecie. W Krakowie nawet ci, którzy nie mają numeru startowego przypiętego do koszulki, mogą stać się częścią sportowego święta. Z prostego powodu: to właśnie dopingujący tworzą atmosferę, której nie da się podrobić. Tym bardziej że integralną częścią wydarzenia są także różnego rodzaju inicjatywy towarzyszące.

Choćby Expo 11. PKO Cracovia Półmaratonu Królewskiego na Małej Hali TAURON Areny, gdzie wystawcy zaprezentują swoją działalność oraz produkty: od najnowszych technologicznych gadżetów, przez specjalistyczną odzież, aż po porady ekspertów. To zatem mekka nie tylko dla biegaczy, ale i wszystkich tych, którzy chcą poczuć klimat wielkiej sportowej imprezy oraz dowiedzieć się czegoś więcej o sporcie i poznać go z nieco innej perspektywy. Expo potrwa od 10 do 12 października 2025 roku.

Warto też wspomnieć o panelach towarzyszących, które nadają całemu wydarzeniu dodatkowe walory. Tegoroczne spotkanie pod hasłem "Różne oblicza biegania" to szansa na posłuchanie rad doświadczonych zawodników czy zadanie pytań specjalistom z różnych dziedzin - od dietetyki po fizjoterapię. Ale też okazja, by lepiej zrozumieć, na czym tak naprawdę polega pasja do biegania. Panel edukacyjny "Różne oblicza biegania" odbędzie się w ramach EXPO już 11 października.

Ostatnia prosta, czyli City Break…

Dla wielu odwiedzających Kraków to doskonała okazja, by sport połączyć z turystyką - krok po kroku odkrywać historię miasta wpisanego na listę UNESCO. A jesień dodaje temu wszystkiemu charakteru.

Rynek Główny, Sukiennice, Kościół Mariacki, Barbakan, Brama Floriańska, Kazimierz, Zamek Królewski na Wawelu… Stolica Małopolski przyciąga turystów na wielu poziomach.

Po pierwsze, to miasto z fascynującą historią i ogromem zabytków. Po drugie, miejsce tętniące kulturą, gdzie na każdym kroku natrafimy na muzea, teatry czy kameralne i klimatyczne kina. Po trzecie - rozrywka, czyli ogródki, restauracje i knajpki. Opcji jest tyle, że trudno znaleźć osobę mieszkającą w Krakowie od urodzenia, która poznałaby je wszystkie.

Zwiedzanie dawnej stolicy Polski warto zacząć od dzielnicy Stare Miasto i Rynku Głównego. Kościół z ołtarzem Wita Stwosza, który dzięki renowacji odzyskał kolorystykę zbliżoną do pierwotnej, Sukiennice z licznymi sklepikami i pamiątkami, Plac Szczepański z piękną fontanną, czarujący Mały Rynek, urokliwe uliczki, jak Sławkowska, Floriańska, św. Tomasza... Albo Grodzka, która zaprowadzi nas wprost pod mury Wawelu - dawną siedzibę polskich władców.

… i aktywna turystyka

Z tego miejsca ulicą Krakowską szybko dojdziemy na starą dzielnicę żydowską - Kazimierz. To obowiązkowy punkt programu, wypełniony licznymi kościołami i synagogami. Przeoczyć nie można zwłaszcza najstarszej z zachowanych w Polsce Starej Synagogi, gdzie do roku 1939 skupiało się życie tak kulturalne, jak i religijne żydowskiej społeczności Krakowa. Wreszcie: Plac Nowy, gdzie w godzinach porannych odbywa się handel, a wieczorami - do życia budzą się kultowe knajpki (skosztować trzeba zwłaszcza zapiekanek z Okrąglaka!).

Wartym odwiedzenia miejscem jest także Nowa Huta, która została stworzona jako zupełnie nowe miasto.

Przed laty było to zaplecze kadrowe dla jednej z największych w ówczesnej Polsce huty. Trudno o lepszy rejon, by poczuć klimat socjalistycznego "miasta idealnego".

Sporo zwiedzania, prawda? Nie obędzie się więc bez odpoczynku. Ciszę odnajdziemy nad krakowskimi zbiornikami wodnymi - to przede wszystkim Bagry ze swoimi szerokimi plażami i terenami spacerowymi oraz Zakrzówek z malowniczymi klifami. Oba miejsca łączą naturę z dostępnością - to świetne punkty na złapanie oddechu po emocjach związanych z kibicowaniem.

Idealny duet na jesienny weekend w Krakowie? Sportowe emocje i aktywny wypoczynek. Nieważne, czy biegniesz, czy spacerujesz - zawsze będziesz o krok od przeżyć, które zostaną z tobą na długo.

