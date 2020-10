Chcesz poznać włoską kuchnię w najlepszym wydaniu? Wyrusz w podróż po Emilii-Romanii

Parmigiano Reggiano, szynka parmeńska, culatello di Zibello, ocet balsamiczny - to prawdziwe perły kulinarne włoskiego regionu Emilia-Romania, kolebki doskonałej kuchni. W tych stronach je się tak dobrze, jak nigdzie indziej, o czym można wszędzie się przekonać.

Zdjęcie Prawdziwa szynka parmeńska produkowana jest wyłącznie w południowej części regionu parmeńskiego /123RF/PICSEL

Kulinarną podróż po tym regionie warto rozpocząć od Bolonii, by spróbować tamtejszej smakowitej mortadeli, serwowanych we wszystkich lokalach wyśmienitych tortellini, w chłodniejszych porach roku w rosole, ravioli czy wreszcie flagowego dania, czyli tagliatelle al ragu.

Bolończycy i mieszkańcy innych części Emilii-Romanii dostają dreszczy na myśl o tym, że na całym świecie ich piękne miasto jest wykorzystywane w nazwie potrawy, która według lokalnej tradycji w ogóle nie istnieje.

Chodzi o, promowane na świecie jako symbol włoskiej kuchni, spaghetti bolognese, które w tym regionie cieszy się ponurą sławą. Zgodnie z miejscowymi przepisami sos ragu z siekanym mięsem i pomidorami podawać należy wyłącznie ze wstążkami, bo tylko do takiej pasty pasuje. Dodawanie tego sosu do spaghetti, także w lokalach we Włoszech dla turystów, uważa się za złamanie odwiecznych zwyczajów.

Wojnę spaghetti bolognese wypowiedział król włoskich kucharzy Massimo Bottura, którego słynną restaurację w Modenie dwukrotnie uznano za najlepszą na świecie.

Tłumaczył niedawno w mediach, że sos mięsno-pomidorowy można łączyć tylko z tagliatelle, bo ten makaron jajeczny ma inną strukturę i powierzchnię. Bottura zapytany, czy wygrał tę batalię, odparł, że uważa się za zwycięzcę.

- Absolutnie wygrałem, bo pokazałem, że jest lepsze rozwiązanie. Wyjaśniałem cierpliwie, że kiedy dodamy ten sos do spaghetti, to on się po prostu ześlizgnie. Efekt jest taki, że nawijamy na widelec samo spaghetti, a na talerzu zostaje sos, który trzeba zjeść oddzielnie - wyznał wielokrotnie nagradzany szef kuchni, jej filozof i wizjoner. Jego zdaniem tym opisem przekonał wiele osób.