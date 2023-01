Chochołów: perełka Podhala

Chochołów to wieś położona w województwie małopolskim w gminie Czarny Dunajec. Od Zakopanego dzieli ją zaledwie 20 kilometrów. Chochołów leży na wysokości 750 m n.p.m., tuż przy granicy polsko-słowackiej. Graniczy z tamtejszą miejscowością Sucha Góra.

Chochołów to miejscowość, którą z pewnością znają osoby zainteresowane historią. To właśnie tu w 1846 roku odbyło się powstanie. Wówczas górale zamieszkujący te tereny wystąpili przeciw Austriakom. Chociaż powstanie upadło, miejscowa ludność do dziś wspomina odwagę swoich przodków.

Co należy zobaczyć w Chochołowie? Bliskie sąsiedztwo Tatr sprawia, że przez tę miejscowość często przejeżdżają turyści. Jednak w tej, położonej niedaleko Zakopanego, malowniczej wiosce warto zatrzymać się na dłużej. Oferuje bowiem nie tylko piękne, górskie widoki. Chochołów nazywany jest często "żywym skansenem". Wszystko przez tutejszą, niebywałą zabudowę.

Chochołów to "żywy skansen"

Chochołów zachwyca już od pierwszych minut. Wystarczy, że znajdziemy się na malowniczej uliczce, która wiedzie przez miejscowość. Dokoła możemy podziwiać niezwykłe widoki. Ośnieżone szczyty górskie na tle granatowego nieba robią niesamowite wrażenie. Jednak gdy spojrzymy nieco niżej, zauważmy szereg drewnianych domków położonych równo po obu stronach drogi. Chochołów to bowiem wieś o zabudowie rozciągniętej. Centralna część miejscowości nazywana jest "perłą Podhala". Dlaczego?

Zdjęcie Chochołów składa się prawie w całości z oryginalnych chałup góralskich / Rafal JABLONSKI/East News / East News

Wszystko przez tamtejszą architekturę. Chochołów składa się prawie w całości z oryginalnych chałup góralskich, ustawionych ciasno, wzdłuż drogi. Domki wykonane są z drewnianych bali połączonych w narożach i przykryte spadzistymi dachami podbitymi gontem. Najstarsze chaty powstały na przełomie XVIII i XIX wieku, zadziwiają jednak idealnym, wyglądem. Zespół budynków Chochołowa objęty jest bowiem patronatem UNESCO oraz regularną ochroną konserwatorską.

Tradycyjne chochołowskie chałupy wyglądają niezwykle okazale. Mimo że czas płynie, one w ogóle się nie starzeją. Charakterystyczne jasne drewno utrzymuje swój naturalny kolor. Wszytko, przez staranną i systematyczną pielęgnację. Miejscowa ludność szczyci się architekturą regionu i o nią dba. We wsi mieszkają osoby, które doskonale wiedzą, jak czyścić drewniane belki, by nie doprowadzić do ich uszkodzenia. Pozostali mieszkańcy chętnie korzystają z usług lokalnych specjalistów. Ponadto do miejscowej tradycji należy staranne mycie domów dwa razy w roku przed chrześcijańskimi świętami, a więc na Wielkanoc i Boże Ciało.

Większość chochołowskich chat to domy rodzinne. Często mieszka w nich kilka pokoleń. Niektóre budynki zostały jednak przekształcone. Mieszczą się w nich instytucje kultury. W tutejszym Muzeum Powstania Chochołowskiego można poznać historię regionu. To prawdziwa gratka, również dla osób zainteresowanych architekturą. Co jeszcze warto zobaczyć, będąc w Chochołowie?

Zdjęcie Charakterystyczne jasne drewno utrzymuje swój naturalny kolor. Wszystko dzięki starannej i systematycznej pielęgnacji / Fot. Marek Lasyk/REPORTER / East News

Chochołów: kusi atrakcjami

Dom z "jednej jedli"

Na szczególną uwagę zasługuje chochołowski budynek, który znaleźć można pod numerem 24. To niewielka, drewniana chata, która jednak znacząco różni się od pozostałych. Aby do niej dotrzeć należy nieco zboczyć z głównej ulicy i udać się w głąb miejscowości. Warto jednak zdecydować się na taki spacer. Dlaczego?

Pod numerem Chochołów 24 mieści się tzw. dom z "jednej jedli". Został wybudowany w XIX wieku. Pień na pobliskim wzgórzu Ostrysz jodły był tak ogromny, że po ścięciu wystarczył na całą konstrukcję frontowej ściany Chata należała do Anny Styrculi.

Zdjęcie Dolina Chochołowska kusi pięknymi widokami / Damian Klamka/East News / East News

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego

Od października 2018 roku w miejscowości działa Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego - Muzeum Torfowisk. Odrestaurowany budynek mieszczący eksponaty robi wrażenie.

"Budynek ten należy do zabytkowego kompleksu ludowej architektury drewnianej z XVIII i XIX wieku, który został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako zabytek klasy "O" oraz wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Pełnił on dawniej funkcję ośrodka zdrowia" - możemy przeczytać na stronie muzeum.

Co można zobaczyć w muzeum? Zwiedzający mają szansę skorzystać z wyjątkowych atrakcji, między innymi z multimedialnej mapy torfowisk, animowanych plansz, symulatorów. W budynku mieszczą się także stanowiska do eksperymentów. Najmłodsi z pewnością zainteresują się modelem chronionej rosiczki oraz przygotowanymi z myślą o nich zabawami interaktywnymi.

Termy Chochołowskie

Turyści, będąc w Chochołowie mogą skorzystać także z oferty tutejszych term. To doskonała atrakcja nie tylko dla najmłodszych, ale także dla dorosłych. Gejzery, rwąca rzeka, sztuczne fale - z pewnością przypadną do gustu maluchom. Z kolei stanowiska do hydromasażu pozwolą zrelaksować się rodzicom szukającym wytchnienia.

Zdjęcie Turyści, będąc w Chochołowie mogą skorzystać także z oferty tutejszych term / LUKASZ SOLSKI/East News / East News

