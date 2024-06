Babia Góra, Królowa Beskidów. Kapryśny pod względem pogody szczyt przyciąga turystów o każdej porze roku. To jedna z najpopularniejszych gór w Beskidzie Żywieckim - najwytrwalsi wspinają się tu bladym świtem, by móc podziwiać wschód słońca. Na północnych stokach góry znajduje się schronisko PTTK na Markowych Szczawinach, które powstało w 1906 roku.

Babia Góra to również bogactwo flory i fauny. Babiogórski Park Narodowy obejmuje północną i południową stronę masywu Babiej Góry wraz z Diablakiem, czyli najwyższym szczytem Beskidu Wysokiego.

To np. "Echa pierwotnej puszczy karpackiej", "Śladami Wawrzyńca Szkolnika" czy "Bieg życia lasu". Jedną z nich jest również "Babia Góra bez granic", powstała w wyniku współpracy parku i Chranenej Krajinny Oblast Horna Orawa. Ścieżka przebiega od Markowych Szczawin szlakiem czerwonym przez Przełęcz Brona do szczytu Babiej Góry, a następnie do schroniska Slana Voda na Słowacji (szlakiem żółtym).