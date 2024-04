W 2024 roku 1 maja, czyli Święto Pracy wypada w środę, przez co tegoroczna majówka może rozciągnąć się aż do 5 dni. Jak jednak wynika z raportu Nocowanie.pl, większość Polaków decyduje się na czterodniowe wyjazdy.

Średnia długość dokonanych już rezerwacji to trzy doby i jest to dobra wiadomość, bo są one o dobę dłuższe niż w zeszłym roku

Wydłużenie pobytu przekłada się na wzrost średniej wartości rezerwacji, która obecnie jest wyższa o ponad 300 zł niż w roku minionym. Pamiętajmy jednak, że dłuższe pobyty to także większe wydatki . Jak czytamy w raporcie, Polacy w 2024 roku za 3-dniowy wypoczynek w majówkę średnio płacą 1256 złotych. Kolejnym wyraźnym trendem, który utrzymuje się już od kilku lat, jest spędzanie majówki w górach. Do tej pory najwięcej rezerwacji złożono w Karpaczu, gdzie za noc zapłacimy średnio 102 zł za osobę, jednak dużą popularnością wśród turystów cieszy się również Zakopane (średnio 123 zł) oraz Kraków (111 zł). Dopiero na piątym miejscu znajdziemy Gdańsk , który jest najchętniej wybieranym nadbałtyckim miastem. Tam płaci się średnio 106 zł od osoby za noc. Rezerwacje w tym roku są dłuższe i przybywa ich z każdym dniem. Już teraz obłożenie w najpopularniejszych miastach i miejscowościach wynosi 75-80 proc ., a prognozy są wciąż optymistyczne, ponieważ od kilku lat utrzymuje się tendencja rezerwowania noclegów na ostatnią chwilę. Powodem tego jest najczęściej chęć sprawdzenia pogody, wyczekiwanie na promocje i oferty last minute lub po prostu spontaniczność decyzji.

Gdańsk ma do zaoferowania wiele atrakcji, dlatego Polacy chętnie odwiedzają to miasto w majówkę 123RF/PICSEL

Na korzystne oferty nie musimy wyczekiwać do ostatniej chwili. Rezerwując noclegi z wyprzedzeniem, mamy nie tylko większy wybór, ale i możliwość skorzystania z różnego rodzaju ofert sezonowych i promocji. Niekiedy portale rezerwacyjne oferują dodatkowe zniżki dla zalogowanych użytkowników lub osób korzystających z aplikacji mobilnych. Z tego powodu przed dokonaniem rezerwacji warto porównać ceny na stronie i w aplikacji.



Przeglądając obecnie promocje i oferty sezonowe, możemy znaleźć prawdziwe perełki.



Przykładowo za 2-osobowy apartament w Gdańsku z jedną sypialnią i prywatną łazienką zapłacimy jedyne 164 zł za noc! Co prawda apartament ten nie znajduje się w centrum miasta, jednak jest to wciąż wygodna i tania opcja dla osób podróżujących samochodem.



Z kolei za pokoje 2-osobowe na Starym Mieście zapłacimy już od 195 zł za noc. Pamiętajmy jednak, że tańsze opcje zakwaterowania oferują niższy standard, który może wiązać się z koniecznością współdzielenia łazienki czy też kuchni. Za większą wygodę zapłacimy 270-500 zł. Najwięcej kosztować nas będzie pobyt w hotelu. Za 2-osobowy pokój zapłacimy od 500 do nawet 935 zł za noc.



Rodzinne wakacje nie są wcale dużo droższe! Apartament dla czterech osób w Gdańsku wynajmiemy już od 235 złotych za noc. Jest to jednak promocyjna oferta, której cena z pewnością szybko ulegnie zmianie. Z kolei wygodny, czteroosobowy pokój w centrum miasta wynajmiemy za około 350 zł. Rodzinny trzydniowy pobyt w hotelu będzie nas kosztować od 530 zł do 1830 zł.