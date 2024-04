Polskie muzea wśród najchętniej odwiedzanych na świecie

Zamek Królewski na Wawelu zamknął 2023 rok z rekordową frekwencją. W ubiegłym roku odwiedziło go dokładnie 2 561 484 mln zwiedzających.

- Tak wielkiej frekwencji chyba nikt się nie spodziewał, za co jesteśmy wdzięczni naszym gościom - naszym zwiedzającym. To również wielka zasługa wyjątkowego zespołu wawelskiego pracującego codziennie na to, by czynić z Wawelu miejsce jeszcze bardziej otwarte - komentował wówczas Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Wysoka frekwencja sprawiła, że Zamek Królewski na Wawelu trafił na prestiżową listę 100 najczęściej odwiedzanych muzeów na świecie. Zestawienie co roku tworzy magazyn The Art Newspaper - Wawel z wynikiem ponad 2 mln zwiedzających uplasował się na 20. miejscu.

"Zajęliśmy 20. miejsce w prestiżowym zestawieniu najchętniej odwiedzanych muzeów na świecie magazynu The Art. Newspaper! Dziękujemy przede wszystkim Wam - naszym gościom, bez których nie mielibyśmy szansy na tak wysokie miejsce. Gratulujemy pozostałym muzeom, które znalazły się w zestawieniu" - podzielili się swoją radością w mediach społecznościowych pracownicy instytucji.

Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu wśród najchętniej odwiedzanych na świecie 123RF/PICSEL

Kilka miejsc dalej, a konkretnie na pozycji 25. uplasował się Zamek Królewski w Warszawie. Instytucja zakończyła 2023 rok z kolejnym rekordem frekwencji - odwiedziło ją ponad 2 mln gości.

W minionym roku Zamek zorganizował kilka dużych wystaw, a do współpracy zaprosił m.in. rzymską Galerię Borghese, Galerię Uffizi z Florencji czy Luwr. Wśród wystaw znalazły się m.in. "Przebudzeni. Ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu" czy "Geniusz Lwowa. Lwów jako ośrodek sztuki i jego kolekcje artystyczne".

Na listę najchętniej odwiedzanych muzeów świata trafiło również Muzeum Narodowe w Krakowie. Wynik: 1 650 792 zwiedzających i 37. miejsce w zestawieniu.

- To o 200 tys. więcej niż w 2022 roku. Najchętniej odwiedzanymi oddziałami były: MNK Muzeum Czartoryskich (668 tys.), MNK Gmach Główny (niemal 304 tys.), MNK Sukiennice (169 tys.) - informowała w komunikacie instytucja.

Największą popularnością cieszyły się wystawy "Matejko. Malarz i historia", którą odwiedziło ponad 52 tys. osób i "Łempicka", którą w przeciągu trzech miesięcy zobaczyło niemal 50 tys. widzów.

Najczęściej odwiedzane muzea świata

The Art Newspaper opublikował ranking w oparciu o badania "Visitor Numbers 2023". Magazyn zwraca uwagę, że wiele znanych i wiodących muzeów na świecie powróciło już do poziomu frekwencji sprzed pandemii.

- W 2023 roku 100 największych muzeów odwiedziło łącznie 175 mln osób, dla porównania: w 2023 roku było to 141 mln osób - podaje The Art Newspaper.

Na przykład w Rijksmuseum w Amsterdamie odnotowano 2,7 miliona odwiedzających w 2019 roku i tyle samo w 2023 roku. Z kolei Getty Villa w Los Angeles (442 000 w 2019 roku, 443 000 w 2023 roku) i Muzeum Narodowe Szkocji (2,2 mln w 2019 i 2023 roku) po pandemii również odnotowały te same lub podobne liczby odwiedzających.

Luwr frekwencyjnym królem

Najchętniej odwiedzanym muzeum na świecie był Luwr - w minionym roku odwiedziło go 8 860 000 osób. Na drugim miejscu uplasowały się Muzea Watykańskie (6 764 858), a podium zamyka British Museum z wynikiem 5 820 860.

- Chociaż Luwr po raz kolejny znajduje się na szczycie naszej listy, losy innych paryskich muzeów były mieszane. Liczba zwiedzających muzeum Fondation Louis Vuitton w 2023 wzrosła do prawie 1,6 mln, pobijając rekord z rekordowego roku 2017, gdy odwiedziło ją 1,4 mln osób, co stało się dzięki wystawie dzieł sztuki współczesnej z Kolekcji Shchukin. W 2023 tłumy przyciągnął pokaz Andy’ego Warhola i Jeana-Michela Basquiata (662 000). Musée d'Orsay również wypadło dobrze - odwiedziło go 3,9 mln osób, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu z 2019 r. Jednak dane dotyczące Centre Pompidou spadły o 13 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim: 2,6 mln w porównaniu do 3 mln w 2022. Co więcej instytucja odnotowała 20 proc. niższą frekwencję w porównaniu z liczbami sprzed pandemii - ocenia magazyn.

Paryski Luwr jest najczęściej odwiedzanym muzeum na świecie Foto Olimpik/REPORTER East News

The Art Magazine zwraca uwagę, że niektóre muzea nadal nie są w stanie przyciągnąć tak wielu odwiedzających jak przed pandemią. W przypadku Rosji powód jest oczywisty, mianowicie: agresja Rosji na Ukrainę, co przekłada się na coraz mniejszą liczbę turystów. Magazyn podaje, że zainteresowanie zwiedzaniem Moscow Kremlin Museums spadło o 67 proc. w porównaniu z 2019 rokiem.

Z kolei w porównaniu z 2019 rokiem liczba odwiedzających w dziesięciu największych muzeach Wielkiej Brytanii spadła średnio o 13 proc.

- W zeszłym roku "odkryliśmy", że brytyjskim muzeom najwyraźniej zabrakło szczęścia, a obraz sytuacji dla wielu z nich prezentuje się nadal dość ponuro. Tate Britain i Tate Liverpool nadal traciły 40 proc. (...). W Kettle’s Yard w pobliżu Cambridge odnotowano spadek o 47 proc., podczas gdy V&A Dundee - o 45 proc. (być może w wyniku ograniczenia programu wystawienniczego do jednej wystawy rocznie) - podaje The Art Magazine.

Magazyn ocenia, że podobnie jak w ubiegłorocznym badaniu, National Gallery w Londynie jest placówką "z największą liczbą brakujących zwiedzających" w porównaniu z 2019 rokiem.

- Chociaż niektóre inne instytucje odnotowały większe spadki procentowe, Galerię Narodową w 2023 r. odwiedziło o 2,9 mln mniej gości niż w 2019 roku, co oznacza spadek o 48 proc. z 6 mln do 3,1 mln. Podczas gdy w zeszłym roku galeria obwiniała za to spowolnienie turystyki w Londynie po Brexicie, National Gallery wypadła znacznie gorzej niż porównywalne obiekty, takie jak British Museum (-7 proc.), Tate Modern (-22 proc.) i V&A (-21 proc.) - czytamy.

A tak prezentuje się pierwsza dwudziestka najpopularniejszych muzeów na świecie według The Art Magazine:

Luwr w Paryżu, Muzeum Watykańskie, British Museum w Londynie, Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, Tate Modern w Londynie, Muzeum Narodowe Korei w Seulu, Musee d’Orsay w Paryżu, National Gallery of Art w Waszyngtonie, Muzeum Prado w Madrycie, State Hermitage Museum w St. Petersburgu, Victoria and Albert Museum w Londynie, National Gallery w Londynie, State Russian Museum w St. Petersburgu, Museum of Modern Art (MoMa) w Nowym Jorku, M+ w Hong Kongu, Somerset House w Londynie, Galleria degli Uffizi we Florencji, Rijksmuseum w Amsterdamie, Centre Pompidou w Paryżu, Zamek Królewski na Wawelu.

Źródło: www.theartnewspaper.com, materiały prasowe Zamku Królewskiego na Wawelu, Zamku Królewskiego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Krakowie

