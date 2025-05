Oto najtańszy region Włoch na wakacje. Dane mówią jasno

Włoskie Ministerstwo Turystyki w ubiegłym sezonie turystycznym regularnie publikowało raporty analizujące popularność i koszty wypoczynku w poszczególnych regionach kraju. Z danych zawartych w lipcowym raporcie "Come va il turismo in Italia" z 2024 roku wynika, że jednym z najtańszych kierunków wakacyjnych we Włoszech pozostaje Kalabria.

W zestawieniu południowych regionów, które przyciągają turystów najpiękniejszymi plażami, to właśnie Kalabria wypada najlepiej cenowo - bijąc na głowę sąsiednią Kampanię, gdzie znajduje się m.in. Neapol oraz uwielbiane przez zagranicznych turystów wybrzeże Amalfi. Region ten wygrywa również pod względem cen z popularną Apulią, która uchodzi za jedno z najatrakcyjniejszych i tańszych miejsc na letni wypoczynek.

Na najniższe ceny za letni wypoczynek załapiemy się na końcu czerwca, w lipcu oraz we wrześniu. Jednocześnie najlepiej będzie omijać sierpień - i to z dwóch powodów.

Po pierwsze, 15 sierpnia Włosi obchodzą Ferragosto - jedno z najważniejszych i najbardziej radośnie celebrowanych świąt w kraju. Dni chętnie spędzają na plaży, natomiast wieczorami tłumnie ruszają do miasteczek, gdzie odbywają się koncerty, festyny i imprezy trwające do białego rana. W wielu mniejszych miejscowościach Ferragosto świętowane jest niemal przez cały tydzień. Po drugie, ze względu na upały i wspomniane święto wiele firm zawiesza tymczasowo działalność, a mieszkańcy dużych miast rozjeżdżają się na urlopy - zazwyczaj ruszają na południe Włoch, będące ich wakacyjną mekką.

Efekt? Ceny noclegów szybują w górę, a turyści muszą liczyć się z tym, że za wszystko - od parkingów po przekąski - zapłacą więcej.

Kalabria - piękna, a niedoceniana. Co mówią o niej Włosi?

Kalabria to najbardziej wysunięty na południe region kontynentalnych Włoch. Leży na tzw. czubku włoskiego buta, co czyni ją wąskim półwyspem otoczonym z jednej strony przez Morze Tyrreńskie, a z drugiej przez Jońskie. Kalabria może poszczycić się aż 780 kilometrami linii brzegowej, co stanowi aż 20 proc. całego włoskiego wybrzeża. Co ciekawe, żaden punkt w regionie nie leży dalej niż 50 km od morza. Od Sycylii oddziela ją jedynie cieśnina Mesyńska, która w najwęższym miejscu ma zaledwie 3,1 km szerokości.

Co ciekawe, strategiczne położenie Kalabrii od wieków przyciągało najeźdźców. W starożytności region znalazł się pod silnym wpływem greckim - to właśnie Grecy zakładali tu miasta takie jak Reggio Calabria, Sibari, Crotone czy Locri.

Mimo ciekawej historii, pięknych plaż i dziewiczych krajobrazów Kalabria wciąż pozostaje niedoceniana zarówno wśród zagranicznych, jak i krajowych turystów. Powiem więcej - chyba o żadnym innym regionie Włoch sami Włosi nie wypowiadają się tak krytycznie, jak o Kalabrii. Dlaczego? Przez lata, podobnie jak inne południowe regiony Włoch, rozwijała się nieco wolniej niż uprzemysłowiona północ. Z tego powodu wielu Włochów do dziś uważa Kalabrię za region dziki i zacofany.

Zarobki, a co za tym idzie, również przeciętne ceny są tam niższe, niż w innych częściach kraju, co przekłada się poniekąd na atrakcyjność Kalabrii dla turystów. Lokalne produkty, takie jak warzywa i owoce na targach, czy posiłki w restauracjach, są tu wyraźnie tańsze niż w innych częściach Włoch. Z kolei plaże i urokliwe miasteczka nie są aż tak oblegane przez turystów, jak np. w Apulii.

Osobiście uważam, że stereotypowe postrzeganie tego miejsca może działać na korzyść podróżnych. Odwiedzając Kalabrię, nie miałam wygórowanych oczekiwań - i może właśnie dlatego tak miło mnie zaskoczyła. To prawda, że krajobrazy nie są tu tak bujne i zielone jak w Toskanii, i ciężej znaleźć tu plaże z miękkim i białym piaskiem, ale Kalabria ma w sobie coś wyjątkowego - surowe piękno, autentyczność i spokój. Nawet w środku lata możemy odkryć tam mniejsze miejscowości wolne od tłumów, co w dzisiejszych czasach stało się luksusem.

Kalabria może poszczycić się przepięknym wybrzeżem 123RF/PICSEL

Ile zapłacimy za wakacje w Kalabrii? Ceny noclegów

Ile zatem zapłacimy za nocleg w Kalabrii? Oczywiście ceny różnią się w zależności od terminu, lokalizacji oraz standardu. Jeśli nasze wakacje planujemy na lipiec, najtańszy pokój 2-osobowy z prywatną łazienką będzie kosztować nas jedyne 180 zł za noc. W podobnej cenie, bo za 190 zł wynajmiemy niewielkie studio z aneksem kuchennym - idealne dla osób, które w trakcie urlopu chcą przyoszczędzić na wyżywieniu, poprzez gotowanie.

Rodziny z dziećmi również nie muszą obawiać się wysokich kosztów. Przykładowo, w miejscowości Locri, położonej tuż nad morzem, dom wakacyjny dla czterech osób można wynająć już za 235 zł za noc. Za komfortowy rodzinny pokój w willi z dostępem do basenu zapłacimy od 319 zł za noc.

Jeśli chodzi o gastronomię, Kalabria oferuje ceny porównywalne do tych w Polsce - choć trzeba liczyć się z tym, że w niektórych miejscach może być nieco drożej. Obiad w przystępnej cenowo restauracji to koszt około 55-60 zł za osobę. Śniadania w barach bywają natomiast wyraźnie tańsze niż w Polsce, zwłaszcza że włoski poranny posiłek to zwykle coś słodkiego - rogalik cornetto lub inna przekąska. Espresso wciąż kosztuje około 1-1,20 euro (4-5 zł), a słodki rogalik - około 1,50 euro, czyli 6 zł.

Ceny noclegów w Kalabrii w szczycie sezonu są niższe niż w innych regionach Włoch 123RF/PICSEL

Dlaczego warto odwiedzić Kalabrię? Oto najpiękniejsze miejsca

Tropea - perełka regionu

Zacznijmy od miejsca, które nie bez powodu nazywane jest klejnotem Kalabrii. Tropea to miasteczko, w którym można poczuć prawdziwy klimat południowych Włoch - z plątaniną wąskich uliczek, historyczną zabudową wzniesioną na klifie i bezkresnym błękitem morza rozciągającego się aż po horyzont. Latem tętni życiem - pełno tu barów, restauracji, lodziarni, a jedną z tutejszych kulinarnych ciekawostek są... lody o smaku cebuli, która jest bezsprzecznym symbolem kalabryjskiej kuchni.

Tym, co najbardziej zachwyciło mnie w Tropei, jest wybrzeże, nazywane Wybrzeżem Bogów. Plaże w Tropei zostały wielokrotnie uhonorowane Błękitną Flagą (Bandiera Blu), która wyróżnia najlepsze plaże w Europie. Na szczególną uwagę zasługuje Spiaggia della Rotonda - szeroka, piaszczysta, z nieprawdopodobnym widokiem na miasto.

Rozwiń

Łuk skalny Arcomagno

Miejscem, które koniecznie warto zobaczyć, jest Arcomagno (Arco Magno). To naturalny łuk skalny, który powstał na cyplu San Nicola Arcella w północnej części Kalabrii. Dotrzeć do niego możemy zarówno drogą lądową, jak i morską - ja szczególnie polecam to drugie rozwiązanie.

Tuż przy łuku znajduje się plaża Arcomagno, znana również jako plaża Eneasza, od imienia trojańskiego bohatera, który przeszedł przez te rejony po upadku Troi. Najlepiej zostać tam do zachodu słońca - to właśnie wtedy możemy podziwiać niezwykły spektakl świateł i cienia, jaki prezentuje nam natura.

Plaża Marinella di Zambrone - raj dla tych, którzy szukają ciszy

Pomiędzy Tropeą a miasteczkiem Piazzo skrywa się jedna z najpiękniejszych plaż Kalabrii - Marinella di Zambrone, znana również jako Spiaggia Paradiso del Sub. Charakterystycznym punktem tego miejsca jest potężna, samotna skała Scoglio del Leone, która góruje nad białym piaskiem i lazurową wodą. Dzika plaża, otoczona skalistym, ale zielonym krajobrazem, zachwyca nie tylko naturalnym pięknem, ale też spokojem.

To świetne miejsce na wypoczynek w ciszy - jeśli wybierzemy się tam wczesnym rankiem lub wieczorem, unikniemy tłumów i poczujemy się jak w prywatnym zakątku Kalabrii. To idealna opcja dla osób, które szukają dzikich plaż bez parasolek i barów.

Park Narodowy Sila - zielone serce Kalabrii

Kalabria to nie tylko plaże - region oferuje również zapierające dech w piersiach tereny górskie i leśne, a jednym z najpiękniejszych miejsc jest Parco Nazionale della Sila. To rozległy obszar chroniony, gdzie spacerując górskimi ścieżkami wśród zieleni, możemy podziwiać piękno przyrody, w tym błękitne jeziora wkomponowane w gęste lasy.

Jedną z głównych atrakcji parku jest Jezioro Arvo - spokojne, szerokie lustro wody otoczone lasami i łagodnymi wzgórzami. To doskonałe miejsce na relaksujący spacer lub piknik z widokiem na dziewiczą przyrodę. Park Sila to raj dla aktywnych - w szczególności dla amatorów pieszych wędrówek, kolarstwa, jazdy konnej czy kajakarstwa.

Podróże osobiste: Korfu Karolina Burda INTERIA.PL