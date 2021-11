Gdzie na narty w Polsce? Top 3 najlepszych stoków narciarskich

Polska to kraj, który ma wiele do zaoferowania - atrakcje znajdzie tu dla siebie miłośnik morza, jezior, lasów, czy gór. W zimie jednak niekwestionowanym zwycięzcą są góry.

Fani jazdy na nartach lub snowboardzie zjeżdżają do kurortów, gdy tylko w wyżyny zawita śnieg. Widoki są niczym z baśni dla dzieci, więc szkoda nie skorzystać z takich dobrodziejstw natury.

Jeżeli możemy liczyć na wyjątkową ofertę kurortów narciarskich, to jest to przepis na zimowy urlop doskonały. Liczba stoków narciarskich w Polsce jest spora i trudno wybrać ten najlepszy, bo wszystkie mają w sobie coś pięknego.

Jednak niektóre z nich przyciągają sporą liczbę turystów i oferują cudowny odpoczynek wśród niezwykłych gór pokrytych śniegiem. Do których miejsc warto więc zajrzeć i rozkoszować się jazdą na nartach?

Tatry – na Kasprowym Wierchu poczuj się jak w Austrii

Zdjęcie Kasprowy Wierch zimą ma wiele do zaoferowania narciarzom / 123RF/PICSEL

Tatry niezmiennie mamią swoją magią miłośników gór. W sezonie letnim pełne turystów są szlaki, a zimą - stoki narciarskie. Mając na myśli zimowe szaleństwo na nartach albo snowboardzie, trudno nie wspomnieć o Kasprowym Wierchu.



Tutaj możesz poczuć się jak na włoskich albo austriackich stokach narciarskich. Za pomocą kolejki linowej dostaniemy się na szczyt góry, na wysokość 1959 m n.p.m. Do wyboru mamy zjazd dwoma czarnymi trasami z wyciągami narciarskimi. Są to trasa Gąsienicowa i Goryczkowa. Są one przeznaczone dla osób, które doskonale radzą sobie z jazdą na nartach.



Jazda na tych trasach odbywa się wyłącznie na naturalnym śniegu, a widoki rekompensują trudy trasy. Na szczycie Kasprowego Wierchu czeka na nas budynek stacji, a w nim - bar, restauracja i co najważniejsze - wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i szkółka narciarska. Jeżeli zaś trasy te są dla nas za trudne, ale pragniemy zanurzyć się w magii Tatr, możemy swoich sił spróbować na Polanie Gubałówka.



Tam odnajdą się początkujący i średniozaawansowani narciarze. Znajduje się tam jeden wyciąg i dwie trasy, które liczą 300 metrów. Na szczycie Gubałówki czeka nas też moc rozrywek i ofert gastronomicznych. Restauracje oferują szerokie menu z góralskimi przysmakami, które są niezwykle sycące i rozgrzewające.



Zimą na Gubałówce pojawiają się także instalacje świetlne, które ozdabiają ten szczyt 150 tysiącami ledowych świateł. Co jest niezwykłą atrakcją dla dzieci i dorosłych.





Kotlina Kłodzka – magia gór Dolnego Śląska

Zdjęcie Dolny Śląsk i jego trasy narciarskie obfitują w atrakcje dla turystów / Gerard / Reporter

Dolny Śląsk olśniewa o każdej porze roku. Nie brakuje tu atrakcji, a ukształtowanie terenu i przyroda po prostu powalają na kolana miłośników spędzania czasu na świeżym powietrzu.



Od lat narciarze kochają tę część Polski z powodu doskonałych warunków narciarskich. Co roku Zieleniec Ski Arena, położony na wysokości 855-1025 m n.p.m., przyciąga tłumy fanów zimowych sportów. Zieleniec leży pomiędzy Górami Bystrzyckimi i Orlickimi.



Sudety znane są z długo utrzymującego się na stoku góry naturalnego śniegu, po którym do woli można szusować - w Zieleńcu znajduje się 36 tras narciarskich o różnym stopniu zaawansowania, a łączna długość tras to 23 kilometry.



Oczywiście w kurorcie narciarskim znajdziemy restauracje, puby, szkółki narciarskie i wypożyczalnie sprzętu. Warto także odwiedzić Zieleniec, gdy odbywają się tam cykliczne imprezy takie jak, Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza w narciarstwie alpejskim oraz Dziecięcy Puchar Orlicy, który trwa już od blisko 30 lat.





Zakochaj się w Karkonoszach – sceneria jak z „Opowieści z Narni”

Zdjęcie Szrenica zachwyca widokami podczas zjazdu do Szklarskiej Poręby / ADAM LAWNIK / East News

Karkonosze to najwyższe pasmo górskie Sudetów, które kryją w sobie niezwykłe piękno. Najwyżej położony punkt to Śnieżka, która liczy 1 603 m. Region ten zachwyca pięknem zarówno latem, jak i zimą.



Gdy pojawi się śnieg, warto zajrzeć do Szklarskiej Poręby. Miasto to jest chętnie odwiedzane przez turystów z wielu powodów. Warunki klimatyczne miasta porównywalne są do walorów miejscowości alpejskich położonych na wysokości 2000 m n.p.m.



Szklarska Poręba leży w dolinie rzeki Kamiennej, na wysokości 440-886 m n.p.m. Nad miastem góruje szczyt Szrenica. To właśnie ona zapewnia temu regionowi taką popularność wśród narciarzy.



Ski Arena Szrenica to wyjątkowo klimatyczne miejsce, gdzie przyroda ma klimat subalpejski, a ze stoku zachwyca rozległa panorama. Ze Szrenicy można zjechać na nartach trasą aż do samej Szklarskiej Poręby, a droga ta jest urokliwa. Zjeżdżając mijamy piękne drzewa oblepione śniegiem i grupy skalne typowe dla tego regionu.



Na dole, w Szklarskiej Porębie, czeka na zmęczonych miłośników sportu szeroka oferta restauracji, hoteli i SPA. Brzmi jak przepis na idealny urlop? Wszystko na to wskazuje. Od dłuższego czasu Polacy doceniają to, co mają w zasięgu ręki, zamiast jeździć za granicę.



