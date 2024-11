Zakopane niezmiennie pozostaje najpopularniejszym sylwestrowym kierunkiem w Polsce. Rezerwacje na przełom roku osiągnęły tam już niemal maksymalny poziom, co oznacza, że znalezienie wolnego noclegu staje się coraz trudniejsze. Wyszukując noclegi na Booking.com na okres od 30 grudnia 2024 do 1 stycznia 2025, napotkamy informację, że aż 96 proc. obiektów jest już zajętych. To wyraźny sygnał dla tych, którzy jeszcze zwlekają — ostatni moment na zarezerwowanie miejsca na Sylwestra w Zakopanem nadchodzi wielkimi krokami.

Rodacy coraz chętniej przełamują swoje tradycyjne przyzwyczajenia i wybierają Sylwestra za granicą, pragnąc doświadczyć czegoś nowego. Taka decyzja to nie tylko sposób na świętowanie, ale także szansa na poznanie różnych kultur oraz unikalnych tradycji związanych z obchodami Nowego Roku. Wiele osób decyduje się na wyjazdy do popularnych europejskich destynacji, takich jak Praga, gdzie można podziwiać piękne pokazy sztucznych ogni nad Wełtawą. Do Czech najtaniej w tym okresie jest dostać się autobusem za ok. 200 zł za osobę. Warto jednak pamiętać, że to także popularny kierunek, a na stronie serwisu rezerwacyjnego pozostało zaledwie 18 proc. dostępnych obiektów. Ceny noclegów w Pradze rozpoczynają się od ok. 300 zł za dwie noce dla dwóch osób.