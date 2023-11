Jak dziś wygląda budowa w Pobierowie?

Hotel Gołębiewski w Pobierowie będzie największym hotelem w Polsce i jednym z największych w Europie. Bryła przypominająca dwa połączone statki wycieczkowe mieści w sobie 1200 pokoi i infrastrukturę przewidzianą na około 3000 gości. Co jakiś czas pojawiają się medialne doniesienia o kolejnych opóźnieniach i kryzysach związanych z tą potężną inwestycją.

Wszystko wskazuje jednak na to, że prace posuwają się do przodu, a ich postęp widoczny jest gołym okiem. Aktualnie w hotelu trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku, a na zewnątrz pojawiają się ścieżki i drogi - znika natomiast płot broniący wstępu na plac budowy.



O problemach i kryzysach, jakie miały spotykać budowę hotelu w Pobierowie, pisaliśmy w artykule: " Wyrósł tuż przy polskiej plaży. Co dalej z molochem z Pobierowa? "



Kiedy otwarcie hotelu w Pobierowie?

Tak, jak regularnie pojawiają się doniesienia o przeszkodach w budowie hotelu, tak często pojawia się też pytanie o termin uruchomienia systemu rezerwacji i przyjmowanie pierwszych gości. Prace są już dość daleko posunięte. Portal gs24.pl zapytał o to jednego z inwestorów, który stwierdził, że “trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji".

Choć inwestorzy już od jakiegoś czasu wspominają o licznych zapytaniach o możliwość zarezerwowania noclegu w molochu z Pobierowa, to jednak termin otwarcia hotelu pozostaje nieznany. Prace są już jednak na zaawansowanym etapie, jedno skrzydło budynku, jest też gotowe do przyjęcia gości, więc wiele wskazuje na to, że otwarcie hotelu jest coraz bliżej. W czerwcu 2023 roku pojawiły się doniesienia, że hotel zostanie otwarty latem 2024 roku.



Jednak mówiono wówczas o możliwości otwarcia części hotelu już w 2023 roku - komentarz pracowników hotelu w tej sprawie przeczytasz w artykule: " Zwrot akcji w sprawie hotelu w Pobierowie. Pracownicy Gołębiewskiego ujawniają ".



Wielkie niewiadome

Termin otwarcia hotelu to nie jedyna niewiadoma związana z tym miejscem. Nadal nie wiadomo, ile gwiazdek będzie miał hotel, ani jaką cenę przyjdzie nam zapłacić za pobyt w pokoju z widokiem na Bałtyk.



