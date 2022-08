Hotele dla dorosłych, hotele "children free", hotele bez dzieci, to różne określenia dla obiektów przyjmujących jako gości jedynie osoby, które ukończyły (w zależności o hotelu) osiemnaście bądź szesnaście lat.



Dużym zainteresowaniem hotele bez dzieci cieszą się wśród rodziców. Są jednak również osoby, które postrzegają je jako rodzaj dyskryminacji wobec najmłodszych.



Kojarzenie hoteli dla dorosłych z erotyką odchodzi już w przeszłość. Rośnie świadomość klientów, co do oferty tego typu miejsc.

Hotel "children free" z założenia ma zapewniać ciszę i spokój podczas wypoczynku, ale są także tacy, którzy traktują je jako doskonałą bazę na imprezę czy wieczór panieński bądź kawalerski, które do najcichszych nie należą.

Hotel “children free": Co to takiego?

Hotel dla dorosłych, hotel bez dzieci, hotel “children free" to różne nazwy używane dla określenia miejsc, gdzie zakwaterować mogą się jedynie osoby dorosłe, z tym że “dorosłość" bywa tutaj różnie rozumiana. Do niektórych hoteli wstęp mają wyłącznie osoby po osiemnastym roku życia, w innych może zatrzymać się każdy, kto skończył szesnaście lat. Ideą powstania takiego ośrodka jest zapewnienie wypoczynku gościom, którzy niekoniecznie mają ochotę na wrzawę, jaka często towarzyszy dziecięcym zabawom.



Rośnie liczba "hoteli 18+" w Polsce

Hotele dla dorosłych najpierw powstawały za granicą

Jak wszystko w biznesie, także branża hotelowa odpowiada na zapotrzebowanie klientów. Jeszcze do niedawna w hotelu bez dzieci można było odpocząć jedynie za granicą. Jednak od kilku lat oferta tego typu noclegów jest rozwijana także w Polsce. W górach, na Mazurach, nad morzem — w zasadzie w każdym popularnym turystycznie regionie naszego kraju można znaleźć ośrodki, które swoją ofertę kierują wyłącznie do osób dorosłych. Choć sieć hoteli “children free" coraz gęstszą siecią pokrywa Polskę, to jednak nadal wielu turystów nie zdaje sobie sprawy, że mają możliwość skorzystać z takiej opcji.

Jeśli by taki istniał, to z wielką chęcią bym pojechała. Pomimo że jestem rodzicem to czasami, a raczej często z wielką chęcią odpoczęłabym od wszystkich dzieci.

Hotel bez dzieci przede wszystkim dla...rodziców!

Pobyt w hotelach "children free" często wybierają rodzice

Kto najchętniej korzysta z oferty hoteli dla dorosłych? W pierwszej chwili na myśl przychodzą grupy towarzyskie, single i bezdzietne pary. Być może część emerytów także chętnie spędziłaby czas w takim spokojnym otoczeniu. Jednak okazuje się, że oferta hoteli 18+ wzbudza ogromne zainteresowanie także, a może przede wszystkim, wśród...rodziców.



Naszym celem było stworzenie miejsca, gdzie dorośli ludzie mogę odpocząć, ciesząc się ciszą i spokojem. Wielu z nich ma dzieci i jest to dla nich możliwość niezakłóconego relaksu, który często nie jest możliwy w obecności młodszych. Małgorzata Bryl, 4rest Camp

Naszą każdą ofertę chcemy kierować m.in. do rodziców, którzy szukają odpoczynku w pełnym tego słowa znaczeniu. Wyjazd we dwoje do obiektu jak nasz, w którym nie ma dzieci, sprzyja romantycznym chwilom i umacnianiu relacji. Natalia Głodziak, hotel Harnaś

Hotele doskonale znają potrzeby swoich klientów i wiedzą, kogo ich oferta zainteresuje najbardziej, o czym świadczą także wypowiedzi naszych czytelników:



Sama mam dziecko i wiem, jak to jest słuchać krzyków, płaczu itp. itd. i uważam, że to nic złego jeśli ktoś chciałby od tego odpocząć. Sama jako matka chętnie bym wyjechała w takie miejsce, by odetchnąć, poczuć chill i brak stresu.

Właśnie takich szukam. Wyjeżdżam po to, by odpocząć, a nie ciągle słyszeć za sobą rozbieganą zgraję z terkoczącymi karabinami maszynowymi. Niestety, takie mam wrażenia z ostatniego pobytu w hotelu, w którym do tej pory było nad wyraz spokojnie.

Nie wszystkim podoba się ta idea

Hotelowa oferta wciąż się poszerza

Choć nie brakuje wśród naszych czytelników głosów przychylnych takiej idei, pojawiają się też osoby, które uważają, że jest to przejaw dyskryminacji i złego rodzicielstwa.

Może tak hotele dla szczupłych, dla otyłych, dla dziadków i babć....dla kochanek z mężem, dla męża z kochanka.....k*** podział zrobić na wszystko, co się da.

Mam wrażenie, że nie długo dziecko będzie obywatelem drugiej kategorii..... wesela bez dzieci, wyjazdy bez dzieci. I tylko liczenie, że dziadkowie będą pilnować i niańczyć gdy młodzi będą balować.

Wakacje, to czasami jedyny czas, aby spędzić go z rodziną i tym bardziej z dziećmi. Nie wyobrażam sobie, że wyjeżdżam bez córki (gdy była jeszcze dzieckiem), a Ona albo tęskni oddana komuś na "przechowanie", albo zostałaby wysłana na jakieś np. kolonie. Jesteśmy od tego rodzicami, aby potrafić ogarnąć sytuację, gdy nasze dzieci zaczynają rozrabiać w miejscach publicznych, a nie dla własnej wygody zostawiać je w domu. Bycie rodzicem do czegoś zobowiązuje.

Hotel dla dorosłych bez erotycznych “atrakcji"

Hotel dla dorosłych — pierwsze skojarzenie może być dwuznaczne. Przywykliśmy, że filmy czy zabawki “dla dorosłych" to eufemistyczne określenie odnoszące się do różnego rodzaju produktów związanych z erotyką. Jednak hotelu dla dorosłych nie należy mylić z hotelem “na godziny", czy domem publicznym.

W promowaniu położyliśmy duży nacisk na to, by komunikat "dla dorosłych" był nieodłącznym elementem, dzięki któremu docieramy do osób szukających ciszy i spokoju nie tylko w otoczeniu obiektu, ale także na jego korytarzach czy podczas śniadania. Hotel funkcjonuje od grudnia 2016 roku i na początku zdarzały się nieporozumienia, jednak z czasem ich liczba malała, a zdecydowanie rosła ciekawość. Natalia Głodziak, hotel Harnaś

Kategoryzacja "dla dorosłych" ma oddźwięk w naszym rozumieniu jedynie wypoczynkowy, a nie towarzysko-erotyczny. Naszą ofertę kierujemy dla dorosłych, ale zasadniczo nie różni się ona od tych dla dzieci i dorosłych. Natura i wypoczynek na świeżym powietrzu, tyle że bez dzieci. Małgorzata Bryl, 4rest Camp

Przedstawiciele hoteli bez dzieci, z którymi rozmawialiśmy, zgodnie twierdzą, że istotą oferty ich ośrodków jest zapewnienie gościom atmosfery relaksu w otoczeniu ciszy i spokoju. Bywa nawet, że hotel dla dorosłych jest częścią większego resortu, w którym prowadzone są również prorodzinne obiekty.

Hotele "children free" mogą przybierać różną formę, są wśród nich luksusowe obiekty, jurty pośrodku lasu, pensjonaty w otoczeniu natury czy noclegownie w centrum miasta. W większości przypadków różnica pomiędzy takim obiektem a typowym hotelem to wiek gości. Jednak są też miejsca skierowane na bardziej “prywatny" pobyt, między innymi można skorzystać tam z sauny czy basenu na wyłączność.



Hotele dla dorosłych: Oczekiwania kontra rzeczywistość

Hotel dla dorosłych wydaje się idealną opcją na imprezę, wieczór panieński czy kawalerski

Wiele osób wybierając hotel “children free" liczy przede wszystkim na wypoczynek w ciszy i spokoju (tak promuje się większość tego typu obiektów). Jednak są również tacy, którzy uważają hotele dla dorosłych za idealne miejsce na wieczór panieński, kawalerski czy po prostu na ogromną, trwającą kilka dni imprezę. Problem pojawia się, gdy do tego samego hotelu trafią dorośli o przeciwstawnych oczekiwaniach:

Byłam kiedyś na wakacjach w hotelu +18. Niestety, była tam jeszcze gorsza gromada pełnoletnich (około 20 lat) ludzi. Wiecznie balujących, pijanych, hałaśliwych, niezwracających uwagi na to, że ktoś wyjechał odpocząć. Już sama nie wiem: gorsze małe dzieci czy pełnoletni- ale absolutnie nie dorośli?

Teoretycznie bardzo dobry pomysł, w praktyce w wielu takich miejscach to wcale nie oznacza ciszy I spokoju, ale przyciąga duże grupy tej samej płci na panieńskie itd., pijące od rana do nocy, śpiewy, gołe tylki, sprośne żarty i powroty do hotelu nad ranem, bardzo głośno. Dodam, że pisze o tych nie w Polsce, bo w Polsce w takim nie byłam.

Jednak jest też wielu, którzy pojechali w poszukiwaniu ciszy i spokoju i właśnie to otrzymali:

Polecam, byłam w takim hotelu kilka lat temu w Grecji, bardzo fajna sprawa.

Byłam w takim hotelu dla dorosłych, na który było stać tylko niemieckich emerytów. Cisza, spokój, nawet wiało nudą.

Hotele dla dorosłych spotykają się zarówno z pozytywnym, jak i negatywnym odbiorem. Jednak rosnąca ich liczba w naszym kraju jest najlepszym dowodem, że taka oferta cieszy się zainteresowaniem i jest na nią popyt. Choć niektórych może bulwersować wykluczenie dzieci, to przecież jest wiele innych ośrodków tworzonych właśnie z myślą o atrakcjach dla najmłodszych. Różnorodność ofert daje większe możliwości. Dla jednych ideałem spędzania wolnego czasu są wakacje z rodziną i oni chętnie wybiorą obiekty przyjazne dzieciom, dla innych priorytet to cisza i spokój — dla nich hotel dla dorosłych może być atrakcyjniejszą opcją.

