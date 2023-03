Ile będą kosztować wakacje w Chorwacji? Konkretne ceny po zmianie waluty

Chorwacja przyjęła walutę euro 1 stycznia 2023 roku. Obecnie jest to już 20-sty kraj, należący do strefy euro. Dotychczas oficjalną walutą tego państwa była kuna. Wraz ze zmianą waluty ustalono kurs przeliczeniowy na poziomie 1 euro = 7,5345 kuny. W ostatnim czasie w Chorwacji można zaobserwować znaczny wzrost cen. Początkowo był on wynikiem zaokrąglania nowych cen w górę. Mimo że władze zakazały podnoszenia cen w związku z wymianą waluty, wiele podmiotów i tak to zrobiło, narażając się tym samym na karę grzywny. Obecnie można stwierdzić, że wzrost cen jest wynikiem kilku okoliczności w tym kryzysu energetycznego czy też wzrostu cen żywności, jednak wymiana waluty również się do niego przyczyniła. Co to oznacza dla turystów planujących wakacje w Chorwacji i jakich cen mogą się spodziewać?

Wakacje all inclusive - ile kosztują wczasy w Chorwacji?

Wakacyjne pakiety all inclusive proponowane przez biura turystyczne od lat cieszą się dużą popularnością wśród turystów. Nic dziwnego, że wiele osób woli takie rozwiązanie. Dzięki niemu turyści nie muszą przejmować się planowaniem wyjazdu, a także dodatkowymi kosztami związanymi z wyżywieniem. W zależności od miejscowości, ilości osób, a także standardu hotelu ceny mogą bardzo się wahać. Oto przykładowe oferty biur podróży na wczasy w Chorwacji all inclusive, w lipcu lub sierpniu dla dwóch osób. W cenie zawarte jest wyżywienie oraz bilety lotnicze.

Hotele 3-gwiazdkowe:

Vodice — 2850 złotych za osobę,

Zadar — 3025 złotych za osobę,

Hvar — 3600 złotych za osobę,

Dubrownik — 5500 złotych za osobę.

Hotele 4-gwiazdkowe:

Baska Voda — 3866 złotych za osobę,

Cavtat — 4035 złotych za osobę,

Brac — 4555 złotych za osobę,

Hvar — 5330 złotych za osobę,

Rabac — 6600 złotych za osobę.

Nieco niższych kwot mogą spodziewać się rodziny podróżujące z dziećmi. W przypadku podróży z jednym dzieckiem cena za osobę może być nawet o kilkaset złotych niższa. Znacznie mniej zapłacą też turyści, którzy zdecydują się na transport we własnym zakresie. Wakacje z wyżywieniem z własnym dojazdem można wykupić za nawet 1200 złotych za 6-dniowy pobyt w hotelu przy plaży.

Zdjęcie Polacy coraz częściej interesują się pakietami all inclusive, które zawierają koszty transportu oraz wyżywienia / 123RF/PICSEL

Szukanie noclegu na własną rękę. Nawet 17 tysięcy za tydzień w Dubrowniku!

Mimo szerokiej oferty biur podróży, wielu Polaków woli samodzielnie zorganizować wczasy. Takie rozwiązanie daje większe poczucie swobody, umożliwia odwiedzenie wielu miast i miejscowości, a także jest doskonałym wyborem na wycieczki objazdowe. Poza tym na takich wyjazdach można wiele zaoszczędzić. Zarówno inflacja, jak i zmiana waluty na euro wpłynęły na obowiązujące obecnie ceny noclegów. Nie da się ukryć, że są one nieco droższe niż kilka lat temu. Ceny zależą jednak od wielu czynników.

Najtańszym rozwiązaniem jest wynajęcie pokoju lub apartamentu od osoby prywatnej. W dobrej cenie można znaleźć pokoje w domach gościnnych w mniej znanych miejscowościach. Najdrożej wypadają ceny pokojów hotelowych w najsłynniejszych miastach np. w Dubrowniku.



Przeglądając serwisy służące do rezerwowania zakwaterowania, od razu widzimy, że ceny są bardzo różnorodne. Wynajem prywatnego apartamentu na tydzień w Dubrowniku to koszt 1730 złotych za cały pobyt dla maksymalnie trzech osób. Z kolei za pokój w domu gościnnym można zapłacić 2030 złotych za dwie osoby lub 4400 złotych za apartament dla 4-osobowej rodziny. Są to jednak jedne z najniższych cen. Obiekty te oferują niższy standard, a ich lokalizacja nie jest tak dogodna. Uśredniając ceny pokojów w hotelach w Dubrowniku, turyści podróżujący w dwójkę mogą spodziewać się wydatku około 4,5-6 tysięcy złotych za tydzień. Ceny w Dubrowniku w tym roku mogą być jednak porażające. Za pobyt w 4-gwiazdkowej willi przy plaży dwie osoby zapłacą nawet 17 tysięcy złotych za tydzień.

Z kolei w nieco mniejszej miejscowości Baska Voda za 2-osobowy pokój prywatny zapłacimy 1500 złotych za tydzień. Natomiast za nocleg w 3-gwiazdkowych hotelach — od 2800 do 4000 złotych za tydzień, a w 4-gwiazdkowych około 4000-6000 złotych.

Zdjęcie Ceny zakwaterowania różnią się w zależności od popularności danej miejscowości / 123RF/PICSEL

Popularne atrakcje turystyczne zaskakują cenami

Turyści, którzy planują odwiedzić popularne atrakcje turystyczne w Chorwacji, muszą przygotować się na nie lada wydatek. Wzrost cen niektórych atrakcji wiąże się również ze wzrostem popularności danych miejsc.

W sezonie wakacyjnym, czyli od 1 czerwca do 30 września tego roku za jednodniowy wstęp do Parku Narodowego Jezior Plitwickich przed godziną 16 zapłacimy około 185 złotych (niemalże 40 euro) za bilet normalny oraz 75 złotych (16 euro) za bilet ulgowy. Natomiast po godzinie 16, normalny bilet wstępu kosztować będzie 125 złotych, a ulgowy 43 złote. Dzieci do 7 roku życia do parku mogą wejść za darmo.

Inną chętnie odwiedzaną atrakcją jest Park Narodowy Krka. Tam również w sezonie wakacyjnym za wstęp dla osoby dorosłej zapłacimy 185 złotych (40 euro) oraz 130 za dziecko w wieku 7-18 lat. Tutaj również dzieci poniżej 7 lat mogą wejść za darmo.

Zdjęcie Jeziora Plitwickie to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych / 123RF/PICSEL

Kawiarnie, restauracje, sklepy - ile zapłacimy?

Ceny w restauracjach mogą być różnorodne w zależności od położenia, renomy, a także klasy restauracji. Uśredniając jednak obecne kwoty za dania i napoje sprzedawane w restauracjach średniej klasy w Dalmacji, można spodziewać się następujących cen:

piwo — 14 złotych (3 euro),

kawa — 9,50-14 złotych (2-3 euro),

pizza — 38-56 złotych (8-12 euro),

makarony — 42-65 złotych (9-14 euro),

ryba z grilla — 28 złotych (6 euro) za 100 g,

lody — 7-9,50 złotych (1,5-2 euro).

Dla osób, które wynajmują apartamenty z kuchnią lub domki wypoczynkowe z aneksem kuchennym, dobrym sposobem na zaoszczędzenie może okazać się samodzielne przygotowywanie posiłków. Obecnie ceny w sklepach w Chorwacji nie różnią się znacząco od cen w Polsce. Zależą one również od miejsca położenia sklepu, a także od tego, czy zakupy zrobimy u lokalnych sprzedawców, czy jednak w znanych sieciówkach. Obecnie produkty w sklepach spożywczych kosztują w przybliżeniu:

chleb — 7-9,50 złotych (1,5-2 euro),

opakowanie makaronu — 7-9,50 złotych (1,5-2 euro),

sery w plastrach — 14 złotych (3 euro),

pierś z kurczaka 1 kg — 38 złotych (8 euro),

kawa 500 g — 28 złotych (6 euro).

Jak donosi portal Danas.hr, obecnie można zauważyć wyraźny wzrost cen w sklepach. Wszystko zaczęło się od wojny w Ukrainie, jednak wprowadzenie waluty euro również wpłynęło na wzrost cen podstawowych towarów. Oto przedstawione przez nich porównanie:

mleko — kiedyś 1,60 euro, dziś 2,25 euro,

kawa — 500 g kiedyś 4,60 euro, dziś 5,60 euro,

jaja — (10 sztuk) kiedyś 1,70 euro, dziś 3,30 euro,

frytki — kiedyś 1,60 euro, dziś 3,40 euro.

Mimo że koszty tegorocznych wakacji w Chorwacji prawdopodobnie będą wyższe niż dotychczas, istnieją sposoby na zaoszczędzenie. Zamiast zakwaterowania w hotelu, warto poszukać pokojów lub apartamentów, które udostępniane są przez osoby prywatne. Zamiast odwiedzać popularne miasta, które przyciągają tłumy turystów, warto wyszukać mniej znane, jednak równie piękne miejscowości. Niestety z powodu inflacji, która dotknęła całą Europę, tego lata wzrostu cen można spodziewać się niemalże wszędzie.