Historia Lubeki sięga czasów słowiańskiego grodu, który istniał na tych terenach od VIII wieku. Jednak to dopiero pod rządami Henryka Lwa , księcia Saksonii, Lubeka zaczęła rozwijać się dynamicznie, stając się ważnym ośrodkiem handlowym i kulturalnym. Za sprawą Ligi Hanzeatyckiej miasto szybko stało się potęgą handlową, kontrolującą znaczną część handlu bałtyckiego. Średniowieczna Lubeka była miastem bogatym i wpływowym, o czym świadczą zachowane do dziś imponujące zabytki architektury, takie jak Brama Holsztyńska czy katedra.

Wybudowany już w XIII wieku ratusz to kolejny niezwykły zabytek, który warto odwiedzić, podczas wycieczki po Lubece. Łączy on wiele stylów architektonicznych w tym romański, gotycki, a także renesansowy. Dziś stanowi on jeden z najcenniejszych zabytków w mieście.



Zwiedzanie ratusza odbywa się wyłącznie z przewodnikiem i trwa około 40 minut.



Spichlerze solne (Salzspeicher)



Budynek ten z uwagi na swój charakterystyczny wygląd stał się rozpoznawalną wizytówką miasta. Spichlerze solne to grupa budynków wykonanych z cegły, o ostro zakończonych szczytach. Niegdyś, gdy Lubeka czerpała duże dochody z rybołówstwa, przechowywano tam sól potrzebną do konserwacji ryb.