Inteligentny pociąg dla olimpijczyków i najgłębsza stacja na świecie

Organizacja Zimowych Igrzysk Olimpijskich to logistyczne wyzwanie dla Chin

Olimpijczycy i kibice korzystają m.in. z superszybkiego pociągu Fuxing, nazywanego "cudem techniki"

Jedna ze stacji pociągu Fuxing mieści się pod Wielkim Murem. To najgłębsza stacja kolejowa na świecie. Korzystają z niej m.in. uczestnicy Igrzysk w Pekinie

Organizacja tak dużego wydarzenia jak Olimpiada to ogromne wyzwanie logistyczne. Nie wystarczy przecież przygotować obiektów sportowych — trzeba jeszcze dowieźć na nie uczestników imprezy. Choć z powodu panującej pandemii w tegorocznych igrzyskach uczestniczą jedynie chińscy kibice, to organizatorzy nie oszczędzali na kosztach, zaskakując rozmachem inwestycji.

Inteligentny Fuxing

Trasę z Pekinu do Zhangjiakou przemierza więc inteligentny, w pełni autonomiczny elektryczny pociąg Fuxing, opisywany jako absolutny cud techniki. Gdy pędzi 350 kilometrów na godzinę pomiędzy stacjami, nie kieruje nim żaden człowiek. W kabinie maszynisty znajduje się jedynie kontroler, monitorujący czy wszystko działa tak, jak powinno. Osiem wagonów Fuxinga wyposażonych jest w dostęp do sieci 5G, inteligentne oświetlenie, a także ponad 2 tys. czujników zbierających dane o stanie maszyny w czasie rzeczywistym. Pociąg został specjalnie zaprojektowany na potrzeby odbywającej się Olimpiady. Sportowcy i członkowie ich sztabów mają wydzieloną linię i nie poruszają się tymi samymi składami, co kibice i “cywilni" pasażerowie.

Stacja 102 metry pod ziemią

Stacja kolejowa Badaling Great Wall znajduje się w okolicy Muru Chińskiego - jednego z najsłynniejszych zabytków na Ziemi. By uniknąć ryzyka uszkodzenia tej perły architektury obronnej, stację wybudowano niewyobrażalnie głęboko, aż 102 metry pod powierzchnią. To najgłębiej położona i największa stacja podziemnej szybkiej kolei. W tym trzypiętrowym kompleksie o powierzchni 49 tys. metrów kwadratowych znajdują się także drugie co do długości schody ruchome w Chinach - mają 88 metrów długości i 42 metry wysokości.

W czasie budowy Badaling Great Wall użyto między innymi detonatorów elektronicznych, pozwalających na detonacje materiałów wybuchowych z dokładnością co do milisekundy. Wszystko po to, by Mur Chiński nie ucierpiał w czasie powstania tej odważnej inwestycji. Chińska propaganda chwaliła się, że budowa stacji nie była większym obciążeniem dla zabytku, niż jeden krok postawiony przez człowieka.



