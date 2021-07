Machu Picchu to miasto ukryte wysoko w górach, na wysokości od 2090 do 2400 m n.p.m. Z trzech stron otoczone jest rzeką Urubamba i osłonięte szczytem Huayana Picchu. To właśnie wyjątkowo trudne położenie sprawiło, że kolonizatorom nigdy nie udało się go zdobyć - Machu Picchu odkrył dopiero w 1911 roku amerykański naukowiec Hiram Bingham z Uniwersytetu Yale. Jak się okazało, znalazł historyczne miasto Inków.

Machu Picchu - historia odkrycia

Latem 1911 roku amerykański badacz Hiram Bingham przybył do Peru i rozpoczął poszukiwania ostatniej stolicy Inków. Gdy badacz i jego ekipa dotarli do Doliny Urubamba, miejscowy rolnik opowiedział im o ruinach położonych na szczycie góry. Człowiek ten nazwał szczyt góry "Machu Picchu", co oznacza w języku keczua (język Indian Keczua, używany w Boliwii, Kolumbii i Peru) "stary szczyt". 24 lipca, po długiej, trudnej wędrówce ekipa Binghama spotkała grupkę młodych chłopców, jeden z nich wskazał im wejście do miasta Machu Picchu. Tym sposobem Hiram Bingham został uznany za odkrywcę "Miasta Inków", choć nie ma pewności, że nie zrobił tego przed nim ktoś inny. 7 lipca 2007 roku Machu Picchu zostało wpisane na listę siedmiu cudów świata.

Królowa Elżbieta II długo wzbraniała się przed tą decyzją! Machu Picchu zbudowano w drugiej połowie XV wieku na różnych poziomach wysokości, które łączy ze sobą aż 1200 schodów! W mieście tym mieszkali głównie kapłani, wojownicy oraz opiekunowie tutejszych świątyń. Zostało opuszczone przez Inków w 1537 roku.





Machu Picchu - jeden z siedmiu cudów współczesnego świata i "miejsce mocy"

Machu Picchu to najczęściej odwiedzana atrakcja turystyczna Peru - miejsce to słynie bowiem nie tylko z ruin i oszałamiającej przyrody, ale także wyjątkowej energii. Takie miejsca nazywane są "miejscami mocy" i posiadają naturalne pole energetyczne. W "mieście Inków" najwyżej położonymi punktami są obserwatorium astronomiczne, Słoneczna Wieża i Świątynia Trzech Okien. Te wszystkie obiekty służyły kultowi Słońca, które dla Inków było największym bóstwem. Warto dodać, że przesiadujący tutaj kapłani potrafili przewidzieć koniec ich własnej cywilizacji!





Kiedy warto odwiedzić Machu Picchu?

Peru to wyjątkowy, pełen atrakcji kraj, który warto odwiedzić tak naprawdę o każdej porze roku. Klimat peruwiańskich And rządzi się jednak swoimi prawami, Machu Picchu warto odwiedzić więc w terminie od maja do końca września. Opady deszcze są wtedy mniej dotkliwe, choć wieczory i poranki bywają wtedy naprawdę chłodne. Warto pamiętać, że trekking w tych peruwiańskich górach to jednak dość ekstremalne przeżycie i w miesiącach listopad-marzec może być bardzo niebezpieczny!

