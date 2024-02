W ostatnim czasie Kolumbia staje się coraz popularniejszym kierunkiem wakacyjnym. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się również wśród zainteresowanych egzotyką Polaków. Mimo że kierunek ten jest częściej wybierany przez podróżników organizujących wyjazdy na własną rękę, niektóre biura podróży również oferują zorganizowane wycieczki do tego państwa. Kolumbia położona jest w północno-zachodniej części Ameryki Południowej. Jej stolicą jest Bogota. Atrakcjami, które przyciągają turystów w to miejsce, jest przede wszystkim dżungla amazońska, majestatyczne pasmo And, Cali będąca światową stolicą salsy, czy też prawdziwa kolumbijska kawa. Wypoczywając w Kolumbii, możemy zrelaksować się na rajskich plażach, a także wybrać się na trekking w malowniczych Andach. Kolumbia słynie z niskich cen. Jak podaje portal Strona Podróży, koszty życia w Kolumbii są niższe o 26,6 proc. niż w Polsce. Za miesięczny czynsz Kolumbijczycy płacą nawet o 54 proc. mniej! W Kolumbii obowiązuje waluta o nazwie peso. 1 złoty to około 971 peso. W dobrej restauracji zjemy trzydaniowy posiłek dla dwóch osób już za 102 zł. Z kolei nocleg w Bogocie dla dwóch osób znajdziemy już od 36 zł! Mowa tutaj o 2-osobowym pokoju z prywatną łazienką . Z kolei za pokój w hotelu z basenem zapłacimy nieco ponad 100 zł na dwie osoby. Z kolei za przejazd komunikacją miejską wyniesie nas około 3 zł.

Wietnam to niezwykle malowniczy kraj położony w Azji Południowo-Wschodniej, na Półwyspie Indochińskim. Jego stolicą jest Hanoi. Wietnam może pochwalić się niebywałymi warunkami naturalnymi, a także doskonałą kuchnią, przez wielu uważaną za jedną z najbogatszych w Azji.



Turystów do Wietnamu przyciągają niebywałe miejsca i atrakcje. Są to m.in. tarasy ryżowe, zatoka Ha Long obejmująca ponad 2 tys. porośniętych lasami wysp, Stare Miasto Hoi An, kurort górski Sapa czy też egzotyczne plaże wyspy Phu Quoc.



Wietnam słynie również z bardzo korzystnych cen. Koszty życia w Wietnamie są niższe niż w Polsce przeciętnie o ok. 27 procent.



Walutą w Wietnamie jest dong. 1 złoty to około 6098 dongów.



W Wietnamie za wynajem pokoju dla dwóch osób zapłacimy od kilkunastu złotych! Z kolei łóżko w hostelu można wynająć już za 8 zł na osobę. I to ze śniadaniem! Za 2-osobowy pokój w dobrze ocenianym hotelu zapłacimy nawet 100 zł. Z kolei 3-daniowy obiad dla dwóch osób będzie kosztować nas około 82 zł. Kilometr jazdy taksówką to wydatek rzędu 2 zł.