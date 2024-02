Polacy chętnie wybierają wakacje w Turcji. Dlaczego?

Jednym z głównych powodów, dla których Polacy tak chętnie spędzają wakacje w Turcji, są przystępne ceny. Zarówno noclegi, jak i posiłki czy atrakcje turystyczne w Turcji są stosunkowo tanie. Niekiedy w korzystnych cenach znajdziemy także loty, jednak warto pamiętać, że w sezonie wakacyjnym są one nieco droższe. Mimo tego Turcja jest idealnym miejscem na wakacyjny wypoczynek dla wszystkich Polaków, również tych z ograniczonym budżetem.



Podróż do Turcji możemy całkiem tanio zorganizować na własną rękę, jednak Polacy dużo chętniej sięgają po oferty biur podróży. Nietrudno się temu dziwić, zaskakująco niskie ceny, a także wygoda, jaką zapewnia wykupienie wycieczki, sprawiają, że to właśnie na takie rozwiązanie decyduje się większość turystów. W końcu tygodniowe pobyty all-inclusive w Turcji zaczynają się już od 1550 zł za osobę!



Turystów kuszą nie tylko atrakcyjne ceny, ale także wspaniałe warunki na wakacyjny wypoczynek. Ciepła i czysta woda, piaszczyste plaże, a także słoneczna pogoda to tylko niektóre z zalet tego miejsca. Turcja oferuje również wspaniałe krajobrazy i malownicze wybrzeża. Polskich turystów przyciąga również bogactwo kulturowe i historyczne Turcji, w tym liczne zabytki i atrakcje turystyczne, a także wyśmienita kuchnia turecka pełna aromatycznych smaków i różnorodnych przypraw.



Gdzie wypocząć latem w Turcji? Oto najbardziej doceniane przez turystów miejsca

Jeśli chodzi o najbardziej popularne miasta nadmorskie w Turcji, warto zwrócić uwagę na takie destynacje jak Antalya, Bodrum, czy Alanya.



Położona w sercu Riwiery Tureckiej Antalya to popularny kurort nadmorski z pięknymi plażami, czystą wodą i słonecznym klimatem. Oprócz relaksu na plaży i kąpieli w Morzu Śródziemnym turyści mogą tam odwiedzić historyczne stare miasto z licznymi sklepami, restauracjami i zabytkami, takimi jak Brama Hadriana z 130 r. n.e., czy też Minaret Yivli będący jedną z pierwszych muzułmańskich budowli w mieście.



Bodrum, znane również jako "tureckie Saint-Tropez", to jeden z najbardziej ekskluzywnych kurortów Turcji. Położone na Riwierze Tureckiej nad Morzem Egejskim Bodrum przyciąga turystów bogatą infrastrukturą, modnymi klubami nocnymi i urokliwymi uliczkami miasta.



Alanya to kolejny chętnie wybierany przez Polaków kurort w Riwierze Tureckiej, który zachwyca malowniczym położeniem, a także licznymi zabytkami. Otoczona murami obronnymi starówka miasta to idealne miejsce na spacery, podczas których poczujemy prawdziwy klimat tego miejsca. Na turystów czekają atrakcje takie jak Twierdza Ehmedek, Czerwona Wieża czy też Muzeum Archeologiczne i Muzeum Atatürka.

Wakacje w Turcji 2024. Ile zapłacimy w tym roku?

Najtańsze wakacje w Turcji wykupimy na czerwiec i koniec sierpnia. Wypoczynek w hotelu bez wyżywienia w Alanyi będzie nas kosztować 1650 zł od osoby. Za niewiele więcej, bo 1800 zł od osoby wypoczniemy w Antalyi. W takiej cenie hotel oferuje gościom również śniadania i obiadokolacje.



Nieco więcej zapłacimy za wakacje all-inclusive. Za tygodniowy pobyt w miejscowości Kemer pod koniec czerwca zapłacimy 1840 zł. Jedyne 40 zł więcej od osoby będzie nas kosztować wypoczynek w hotelu w Alanyi w tym samym terminie.



Wakacje w szczycie sezonu, czyli np. w lipcu będą kosztować nas minimum 1850 za opcję ze śniadaniami, a w wersji all-inclusive 2080 zł za osobę.



Dla tych, którym szczególnie zależy na zaoszczędzeniu, najlepszym okresem na wypoczynek w Turcji jest październik. To czas, w którym pogoda wciąż dopisuje, jednak ceny są już dużo niższe. Przykładowo za tygodniowy pobyt all-inclusive zapłacimy już od 1550 zł od osoby.

Wakacje w Turcji na własną rękę. Ile zapłacimy za loty i noclegi?

Wypoczynek w Turcji możemy też zorganizować na własną rękę. To doskonała opcja dla tych, którzy oprócz wakacji nad wodą chcą lepiej poznać kulturę tego miejsca, a także zwiedzić znane tureckie miasta takie jak np. Stambuł. Organizując pobyt w Turcji samemu, możemy tak rozplanować naszą podróż, by nie tylko wypocząć, ale i zobaczyć jak najwięcej.



Z Polski do Turcji bezpośrednio dolecimy do miast:



Gazipasa,

Ankara,

Stambuł,

Antalya,

Izmir.

Ceny biletów lotniczych do Turcji nie należą do najtańszych, jednak biorąc pod uwagę niskie ceny noclegów, wakacje w tym kraju są i tak bardzo przystępne cenowo. Loty do Turcji w dwie strony zaczynają się od 650 zł za osobę. W tej cenie w lipcu dolecimy z Warszawy do miasta Gazipasa. Z kolei do Antalyi w lipcu polecimy za 886 zł w dwie strony, a w sierpniu za 745 zł.

Średni koszt biletów lotniczych do Turcji w wakacje to 700-800 zł w dwie strony.



Za najtańszy nocleg dla dwóch osób w mieście Antalya zapłacimy jedyne 78 zł. Jest to jednak opcja ze wspólną łazienką. Z kolei apartament z jedną sypialnią, oddalony 900 metrów od plaży będzie kosztować nas jedyne 105 zł za noc. To jednak najtańsze opcje zakwaterowania.



Za pokoje w hotelach zapłacimy już 100-200 zł w zależności od standardu i odległości od plaży. Z kolei pokoje dla 4-osobowych rodzin to koszt od około 350 zł, w hotelu przy plaży ze śniadaniem wliczonym w cenę.

