Zakopanem słynie z różnorodnych pamiątek, które najczęściej z górami nie mają zbyt wiele wspólnego. Jednakże są to na tyle mocne trendy, że mało który turysta wychodzi z Krupówek bez ciekawego gadżetu. Odwiedzający dotychczas kupowali już kapcie, magnesy, czapki góralskie, ciupagi i krówki. Choć największą popularnością cieszyła się dotychczas tarnobrzeska gęś Pipa, która zyskała swoją popularność poprzez media społecznościowe. Ptak był kochany za jego "zaczepną" osobowość. Internet jednak sprawia, że trendy szybko przemijają i tak się stało tym razem. Platformami społecznościowymi zawładnęła piosenka "Capybara song", która pojawiła się pierwotnie na YouTube. Jednak na tyle zapadała w pamięciach użytkowników, że była dołączana do wielu wiralowych filmików na TikToku i Instagramie. Obecnie Kapibara przedostała się do rzeczywistości i opanowała turystyczną stolicę polskich gór.

Wielu z nas przyzwyczaiło się już do tego, że Krupówki, to miejsce, gdzie ceny pamiątek i atrakcji turystycznych potrafią przyprawić o zawrót głowy. Zaskoczeniem może być jednak to, co zdobyło popularność wśród sprzedawców - pluszowe kapibary, które w ostatnich czasach stały się niemal symbolem lokalnych straganów. Jak donosi portal gazeta.pl, ceny tych uroczych maskotek w Zakopanem w zależności od ich rozmiaru wahają się od 60 do 100 zł za mniejsze wersje. Natomiast większe egzemplarze, które z pewnością przyciągają wzrok turystów, mogą kosztować nawet 200 zł. Te kwoty są jednak porównywalne do cen innych popularnych pamiątek, takich jak słynna pluszowa gęś o imieniu Pipa, która również jest dostępna w podobnych cenach.