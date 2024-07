Deniz Rymkiewicz, ekspert platformy podróży eSky.pl wyjaśnia, że wakacje rozpoczynamy zarówno coraz wcześniej, jak i kończymy je coraz później. To dlatego, że w ten sposób możemy nie tylko zaoszczędzić całkiem pokaźną kwotę na lotach i noclegach, ale także uniknąć dużego obłożenia hoteli i kolejek w miejscach turystycznych, co zwiększa komfort korzystania z infrastruktury obiektów. Niektórzy jednak zdają się na zrządzenie losu i korzystają z ofert last minute - 36% i first minute - 16%.