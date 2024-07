Riwiera Albańska, Albania

Riwiera Albańska zachwyca pięknymi krajobrazami. 123RF/PICSEL

Albania, często nazywana “europejskim Bali", zyskuje na popularności dzięki swoim pięknym plażom i przystępnym cenom. Kurorty takie jak Ksamil i Saranda oferują krystalicznie czyste wody, piaszczyste plaże i doskonałe restauracje serwujące świeże owoce morza. Średni koszt noclegu w hotelu to około 40-90€ (180-385 zł) za noc, a posiłek w restauracji to około 10€ (45 zł).

Riwiera Albańska oferuje wiele atrakcji dla turystów. Można tu znaleźć tradycyjne wioski w stylu śródziemnomorskim, antyczne budowle, prawosławne cerkwie, zaciszne plaże, turkusowe morze, przełęcze górskie, zatoki, rzeki, jaskinie oraz gaje oliwne i sady cytrusowe. Warto odwiedzić takie miejsca jak zamek Borshi, kanion Gjipe, zatokę Porto Palermo czy Park Narodowy Llogara.

Alanya, Turcja

Alanya 123RF/PICSEL

Alanya to jedno z najbardziej popularnych miejsc turystycznych na Riwierze Tureckiej. Znajduje się około 140 km na wschód od Antalyi i oferuje złote plaże, krystalicznie czyste wody oraz bogate życie nocne. W Alanyi znajduje się sławna Plaża Kleopatry. Legenda głosi, że królowa Kleopatra otrzymała tę plażę w prezencie od Marka Antoniusza. Plaża ta charakteryzuje się drobnym, złotym piaskiem i czystą, turkusową wodą, idealną do pływania i nurkowania.

Jedną z największych atrakcji Alanyi jest średniowieczna twierdza Alanya Kalesi, z której roztacza się zapierający dech w piersiach widok na miasto i morze. Zamek zbudowany na skalistym cyplu jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków w regionie. Kolejną atrakcją jest Czerwona Wieża (Kızıl Kule), która jest symbolem miasta i oferuje wspaniałe widoki na port.

Średni koszt noclegu w hotelu to około 40-95€ (180-405 zł) za noc, a posiłek w restauracji to około 8€ (35 zł).

Słoneczny Brzeg, Bułgaria

Bułgaria 123RF/PICSEL

Słoneczny Brzeg położony nad półokrągłą zatoką Morza Czarnego, słynie z długich, piaszczystych plaż o złotym piasku, które rozciągają się na długości około 8 km i szerokości ponad 100 m. Plaże są dobrze utrzymane i oferują wiele udogodnień, takich jak leżaki, parasole, bary plażowe i wypożyczalnie sprzętu wodnego. Woda jest czysta i spokojna, co czyni to miejsce idealnym do pływania i uprawiania sportów wodnych.

Choć bułgarski Słoneczny Brzeg nie jest znany z zabytków, oferuje wiele atrakcji dla turystów w każdym wieku. Warto odwiedzić Luna Park, typowe wesołe miasteczko z licznymi karuzelami i kolejką górską. Action Aquapark to kolejna popularna atrakcja, oferująca aż 30 różnych zjeżdżalni i basenów. Dla miłośników adrenaliny dostępne są sporty wodne, takie jak nurkowanie, skutery wodne, narty wodne i loty spadochronowe nad morzem.

Warto również zwiedzić okoliczne malownicze miasteczka, takie jak Nessebar, które jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jednym z największych atutów Słonecznego Brzegu są przystępne ceny. Średni koszt noclegu w hotelu to około 50-95€ (215-405 zł) za noc, a posiłek w restauracji to około 8€ (35 zł).

Riwiera Czarnogórska, Czarnogóra

Budva, widok na stare miasto 123RF/PICSEL

Riwiera Czarnogórska, położona nad Morzem Adriatyckim, to region południowej Czarnogóry, graniczący z Albanią i Chorwacją. To miejsce, które oferuje piękne krajobrazy, malownicze plaże i bogatą historię, a wszystko to w przystępnych cenach. Budva to jedno z najstarszych miast na wybrzeżu Adriatyku, z historią sięgającą ponad 2500 lat. Jest znane z pięknych plaż, takich jak Plaża Mogren i Plaża Jaz, które oferują doskonałe warunki do pływania i relaksu.

Sveti Stefan to malownicza wyspa połączona z lądem wąskim przesmykiem, która stała się jednym z najbardziej ekskluzywnych kurortów w Czarnogórze. Wyspa oferuje luksusowe hotele, piękne plaże i wspaniałe widoki na Adriatyk. Jednym z ciekawszych miejsc jest Kotor, miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, znane z wąskich uliczek, zabytkowych cerkwi i wspaniałych widoków z Twierdzy św. Jana. Inne popularne miejsca to Stary Bar, średniowieczne miasteczko z ruinami twierdz, oraz Monastyr Ostrog, wbudowany w pionową skałę.

Średni koszt noclegu w hotelu to około 40-50€(180-215 zł) za noc, a posiłek w restauracji to około 10-15€ (45-65 zł). Dzięki temu Czarnogóra jest doskonałą alternatywą dla droższych kurortów w Chorwacji czy Grecji.

Kreta, Grecja

Jezioro Kournas na Krecie, popularny punkt na rowerowych szlakach 123RF/PICSEL

Choć Grecja może być droższa, Kreta oferuje wiele przystępnych cenowo opcji. Do najpiękniejszych plaż na Krecie należą Elafonisi, słynąca z różowego piasku i turkusowej wody, oraz Balos, z jej spektakularną laguną. Plaża Vai, otoczona palmowym gajem, to kolejna perła Krety, idealna do relaksu i kąpieli słonecznych.

Kreta jest kolebką cywilizacji minojskiej, której ślady można zobaczyć w pałacach w Knossos, Fajstos i Malii. Heraklion, stolica wyspy, oferuje wiele muzeów, w tym Muzeum Archeologiczne, które posiada jedną z najważniejszych kolekcji sztuki minojskiej. Chania i Rethymno to urokliwe miasta z weneckimi portami, wąskimi uliczkami i zabytkowymi budowlami.

Kreta słynie z pysznej kuchni, opartej na świeżych, lokalnych składnikach. Warto spróbować tradycyjnych dań, takich jak dakos (chleb z pomidorami i serem feta), moussaka (zapiekanka z bakłażanów, mięsa i ziemniaków) oraz świeżych owoców morza. Lokalne tawerny oferują przystępne ceny, a posiłek w restauracji kosztuje około 10-15€ (45-65zł). Średni koszt noclegu w hotelu to około 50€ (215 zł) za noc.

Sycylia, Włochy

Taormina kusi pięknymi widokami 123RF/PICSEL

Sycylia, położona na południe od Półwyspu Apenińskiego, to największa wyspa na Morzu Śródziemnym. Jest znana z różnorodnych plaż, które zadowolą każdego turystę. Do najpiękniejszych należą plaże w San Vito Lo Capo, słynące z białego piasku i turkusowej wody, oraz plaże w Taorminie, które oferują spektakularne widoki na wulkan Etna. Plaża Scala dei Turchi, z charakterystycznymi białymi klifami, to kolejna atrakcja, której nie można przegapić.

Sycylia to wyspa o bogatej historii, której ślady można zobaczyć w licznych zabytkach. Warto odwiedzić Dolinę Świątyń w Agrigento, gdzie znajdują się ruiny starożytnych greckich świątyń. Palermo, stolica wyspy, zachwyca mieszanką kultur i stylów architektonicznych, od arabskich po normańskie. Katania, położona u stóp Etny, oferuje wspaniałe widoki na wulkan oraz barokową architekturę.

Sycylijska kuchnia to prawdziwa uczta dla podniebienia. Do tradycyjnych dań zaliczają się arancini (smażone kulki ryżowe), pasta alla Norma (makaron z bakłażanem, pomidorami i ricottą) oraz cannoli (rurki z kremem ricotta). Posiłek w restauracji kosztuje około 10-15€ (45-65 zł). Sycylia oferuje również wiele przystępnych cenowo opcji zakwaterowania. Średni koszt noclegu w hotelu to około 50€ (215 zł) za noc.

Warna, Bułgaria

Plaża w Sozopolu 123RF/PICSEL

Warna, trzecie co do wielkości miasto w Bułgarii, jest jednym z najpopularniejszych nadmorskich kurortów nad Morzem Czarnym. Szerokie, piaszczyste plaże Warny rozciągają się wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego. Najbardziej znane są Plaża Centralna i Plaża Asparuhovo, które oferują doskonałe warunki do pływania i opalania. Wzdłuż plaż znajdują się liczne bary i restauracje, gdzie można skosztować lokalnych specjałów.

Katedra Zaśnięcia Matki Bożej to jeden z najważniejszych zabytków miasta. Inne atrakcje to Muzeum Archeologiczne, które posiada jedną z najważniejszych kolekcji starożytnych artefaktów w Bułgarii, oraz Park Nadmorski, idealne miejsce na spacery i relaks.

W mieście znajduje się wiele barów, klubów i restauracji, które oferują rozrywkę do późnych godzin nocnych. Popularne miejsca to ulica barów w centrum miasta oraz liczne kluby plażowe, gdzie można tańczyć pod gołym niebem. Średni koszt noclegu w hotelu to około 40-60€ (180-255 zł) za noc, a posiłek w restauracji to około 10€ (45 zł). Dzięki temu Warna jest doskonałym wyborem dla osób szukających pięknych plaż i ciepłego klimatu bez nadmiernych wydatków.

Mamaia, Rumunia

Plaża Constanta w Rumunii 123RF/PICSEL

Mamaia to najpopularniejszy kurort nad Morzem Czarnym w Rumunii. Jest położony zaledwie kilka kilometrów na północ od Konstancy. Plaże w Mamai rozciągają się na długości około 8 km i szerokości do 300 m. Są dobrze utrzymane, a drobny, niemal pylasty piasek sprawia, że są one idealne do opalania i kąpieli morskich. Wzdłuż plaż znajdują się liczne bary i restauracje, gdzie można skosztować lokalnych specjałów.

Wśród największych atrakcji Mamai znajduje się m.in. Park Rozrywki Aqua Magic, który jest jednym z największych parków wodnych w Rumunii. Kolejka gondolowa, która biegnie wzdłuż wybrzeża, pozwala na podziwianie pięknych widoków z lotu ptaka. W Mamai znajduje się również wiele hoteli, restauracji, kin, teatrów na wolnym powietrzu oraz lunapark.

Jednym z największych atutów Mamai są przystępne ceny. Średni koszt noclegu w hotelu to około 40-60€ (180 zł-255 zł) za noc, a posiłek w restauracji to około 10€ (45 zł).

Przeczytaj również:

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne