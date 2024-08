Można zachwycać się szerokimi i długimi plażami w polskich nadmorskich kurortach, które każdego roku cieszą się dużym zainteresowaniem turystów. Nie chcesz rezygnować z tych uroków, a jednocześnie marzą ci się spektakularne widoki rodem ze śródziemnomorskich pocztówek? Obierz kierunek na Rugię — największą wyspę Niemiec, położoną w południowo-zachodniej części Bałtyku . Dojazd samochodem ze Świnoujścia zajmuje zaledwie dwie godziny ( trasa to niespełna 150 kilometrów ), ze Szczecina pół godziny dłużej. Nie będzie konieczna przeprawa promem, ponieważ wyspa jest połączona z lądem mostem Rügenbrücke — spektakularną, ponad czterokilometrową konstrukcją.

Nie brakuje tutaj atrakcji, które wypełnią czas pomiędzy jednym plażowaniem a drugim. Zaciszne miasteczka, wydmy, wrzosowiska, liczne szlaki rowerowe i piesze zachęcają do aktywnego wypoczynku i eksplorowania malowniczych zakątków wyspy. Obowiązkowym punktem wyprawy na Rugię jest wizyta w Parku Narodowym Jasmund , który działa jak magnes na wszystkie osoby złaknione spektakularnych panoram.

To właśnie tutaj zlokalizowane są punkty widokowe, pozwalające podziwiać białe klify kredowe, które stoją tu dumnie od prawdopodobnie 70 milionów lat. To właśnie one decydują o niepowtarzalnej atmosferze wyspy i czynią z niej prawdziwą perełkę wybrzeża Bałtyku. Najbardziej znanym miejscem całego Półwyspu Jasmund jest "Tron Królewski" - skała wznosząca się na wysokość ponad 118 m n.p.m.