W Polsce od lat zachęca się do picia kranówki. Pozostawiając na boku dyskusję na temat jej walorów smakowych, jest to niewątpliwie tańsza i bardziej ekologiczna alternatywa dla wody butelkowanej. W porównaniu do części produktów, a konkretnie do wód źródlanych (nie mylić z mineralnymi), polska kranówka nie odstaje także pod względem składu.

Ale najważniejszym aspektem jest rzecz jasna bezpieczeństwo i to, czy woda jest na tyle czysta, aby móc pić ją bez narażania się na przykre zdrowotne konsekwencje. U nas sprawa ta traktowana jest dość poważnie, zatem możemy pochwalić się solidną infrastrukturą, dzięki której kranówkę można spożywać. Pomaga także położenie geograficzne Polski i fakt, że większość naszych ujęć gwarantuje niezasoloną, bezpieczną wodę.

Nie wszędzie wygląda to tak samo. Udając się na wakacje za granicę, często przychodzi nam korzystać z kranówki. W wynajętych apartamentach, kwaterach, pokojach, na stacjach benzynowych czy na kempingach. Mowa tutaj nie tylko o spożywaniu jej od razu po nalaniu, albowiem czystość wody istotna jest także, jeśli chcemy zaparzyć w niej herbatę czy kawę. Niektórzy proszą także o wodę z kranu w restauracjach. Gdzie można zrobić to bez martwienia się o swój żołądek, a gdzie lepiej tego unikać?

W jakim kraju jest najczystsza woda?

O bezpieczeństwie, czy też czystości kranówki decyduje to, w jaki sposób jest ona filtrowana oraz to, skąd pochodzi. Kraje wysoko rozwinięte technologicznie oraz mające dostęp do czystych źródeł zapewniają swoim mieszkańcom najczystszą wodę z kranu. Na pierwszym miejscu od lat znajduje się Szwajcaria.

W jakich krajach można pić wodę z kranu?

Dobrą kranówkę znajdziemy także w takich państwach jak:

Wielka Brytania,

Szwecja,

Dania,

Norwegia,

Finlandia,

Nowa Zelandia,

Kanada,

Niemcy,

Polska,

Belgia,

Austria,

Słowenia,

Czechy,

Estonia,

Francja,

Irlandia,

Włochy,

Holandia,

Słowacja,

Hiszpania.

Czy woda w Chorwacji nadaje się do picia?

Tak. Chorwacja to absolutny hit wakacyjny wśród Polaków. Rocznie jeździ tam ponad milion turystów znad Wisły. Jak podkreślają od lat chorwackie władze, kranówka w ich kraju podlega stałej kontroli i jest w pełni bezpieczna do picia, nawet na chorwackich wyspach. Nie ma też problemu z zamówieniem wody z kranu w lokalach. Stali bywalcy radzą jedynie sprawdzić smak wody, jeśli wynajmujemy kwaterę w starym budynku ze względu na stan rur.

Czy woda w Grecji nadaje się do picia?

Nie! Grecja to kolejny kraj na liście najpopularniejszych wakacyjnych kierunków, jeśli chodzi o Polaków. Niestety, jak tłumaczy Michał Głombiowski z "Travel Magazine" o ile w Atenach i dużych miastach nie ma problemu z jakością kranówki, o tyle na wsiach oraz na wyspach sprawa wygląda już różnie. Poza stałym lądem wodociągi dostarczają często odsalaną wodę morską.

Nawet w miejscach, gdzie jest ona bezpieczna dla zdrowia, jej smak pozostawia wiele do życzenia. Wiele osób twierdzi, że grecka woda jest zdatna do picia dopiero po przegotowaniu. Poleca się także całkowite unikanie spożywania kranówki na mniejszych wyspach, takich jak Mykonos, Zakintos czy Kos.

Czy woda w Turcji nadaje się do picia?

Nie. Jako że do Turcji na wakacje udaje się rokrocznie wielu Polaków, warto przestrzec przed piciem tamtejszej kranówki. Turcy nie przykładają bowiem dużej wagi do jej filtrowania i czystości. W próbkach znajdowano czasem toksyczne metale: ołów, arsen czy chrom.

Czy woda w Egipcie nadaje się do picia?

Nie. Słynna "zemsta faraona" nie zawsze jest konsekwencją spożycia zepsutego jedzenia. To czasem pokłosie picia, a nawet mycia zębów egipską wodą z kranu. Choć w większych ośrodkach prowadzi się badania, które zazwyczaj nie wykazują obecności w kranówce niebezpiecznych elementów, to w czasie kontroli zdarzało się wykryć bakterii takich jak Salmonella czy Shigella.

Gdzie nie pić wody z kranu?

Powyżej opisaliśmy, jak wygląda sprawa kranówki w czterech najczęściej odwiedzanych przez Polaków krajach. Jak widać, nie wszędzie można beztrosko pić wodę prosto z kranu. To jednak nie jedyne państwa, gdzie lepiej się tego wystrzegać.

Kraje, gdzie woda z kranu może nie nadawać się do picia to:

Malta,

Czarnogóra,

Ukraina,

Bośnia i Hercegowina (poza Sarajewem i górskimi ujęciami),

Albania,

Monako,

Cypr,

Gibraltar,

Gruzja,

Bułgaria (poza dużymi miastami).

Jak sprawdzić, czy woda z kranu nadaje się do picia?

Trudno jest samodzielnie określić, czy woda w danym miejscu nadaje się do spożycia, szczególnie, jeśli nie mamy do tego odpowiedniego sprzętu. Najczęściej zaleca się sprawdzić w lokalnych instytucjach zajmujących się filtrowaniem wody. W Polsce możemy nawet przynieść próbkę wody ze swojego domu do sanepidu i zapłacić za jej zbadanie.

Jeśli jednak chcemy to zrobić na własną rękę na wyjeździe, możemy użyć testerów jakości wody. Nie wykażą one pełnego składu kranówki, nie dadzą więc stuprocentowej pewności, czy nadaje się ona do picia, ale dadzą rozeznanie na przykład w jej twardości.

W sklepach przemysłowych i budowlanych marketach możemy zaopatrzyć się w testery pH i poziomu nachlorowania wody. Mogą mieć one postać pasków - tańszych, ale mało precyzyjnych - lub testerów kropelkowych - droższych, ale dokładniejszych. Te pierwsze po prostu wkładamy do szklanki z wodą, którą chcemy sprawdzić. Kolor paska porównujemy z załączonym wzorcem. W przypadku tych drugich dodajemy kroplę do buteleczki z roztworem, mieszamy i obserwujemy zmianę koloru.