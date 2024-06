Ze względu na to, że połączenie cieszyło się ogromną popularnością, początkiem 2024 roku powstała nawet petycja skierowana do marszałka i radnych województwa małopolskiego, Ministerstwa Infrastruktury, Rządu Republiki Słowackiej, Ministerstwa Transportu Republiki Słowackiej i Preszowskiego Kraju Samorządowego. Dokument został podpisany przez Polaków i Słowaków.

Na pokładzie pociągu bilety można zakupić jedynie w walucie euro. Przewoźnik informuje, że sprzedaż biletów w złotych ma miejsce bezpośrednio przed odjazdem pociągu na stacji Muszyna. Cena biletu z Muszyny do Popradu to koszt 21,50 zł, czyli 5 euro. Jeśli planujemy nieco krótsza podróż, to np. z Muszyny do miejscowości Pławiec (Plaveč) dotrzemy za 2 euro (8,60 zł), a do miasta Kieżmark (Kežmarok) za 4 euro (17,20 zł).