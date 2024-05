Czas ruszyć nad Solinę. Oto, czym to miejsce kusi letników

Solina to popularne miejsce wypoczynkowe w województwie podkarpackim. Turystów przyciąga tu Jezioro Solińskie, utworzone w 1968 roku przez spiętrzenie wód rzek San i Solinka. Od czasu wybudowania zapory Solina jest centrum sportów wodnych i przystanią dla statków wycieczkowych. Wodne atrakcje to jednak niejedyny powód, by odwiedzić to miejsce.