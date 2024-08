Zapewne nie jest pierwszą miejscowością, która przychodzi na myśl, gdy myślimy o najsłynniejszych polskich uzdrowiskach. Dla stałych bywalców może być to spory atut — w końcu nic tak nie sprzyja odpoczynkowi jak kameralna atmosfera. Czas jednak uchylić rąbka tajemnicy.

Nic dziwnego, że w niewielkiej miejscowości dostrzeżono ogromny potencjał uzdrowiskowy. Mianem tym cieszy się od 1723 roku. Co prawda już na przełomie XVII i XVIII wieku wznoszono budynki wokół leczniczego źródła, lecz to wskutek inicjatywy Charlotty von Seher-Thoss, żony austriackiego feldmarszałka, miasteczko stało się cenionym uzdrowiskiem. W okresie tym należało do Niemiec (w granicach Polski znalazło się po 1945 roku) i nosiło nazwę Bad Charlottenbrunn.